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胡錦濤成敏感詞 20大被離場中國網路封鎖評論

2022/10/23 12:43（10/23 13:04 更新）
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中共20大22日上午舉行閉幕會議，前中共總書記胡錦濤（前排右2）中途離席，行經中共總書記習近平（前排右）後方時看似想要交談。（美聯社）
中共20大22日上午舉行閉幕會議，前中共總書記胡錦濤（前排右2）中途離席，行經中共總書記習近平（前排右）後方時看似想要交談。（美聯社）
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（中央社台北23日電）中共20大昨進行閉幕會議時，前總書記胡錦濤「被離場」掀起國際熱議，但在中國內部卻遭封鎖，社群媒體上不見任何討論，有胡錦濤三字的文章也被站方開啟評論隱藏，成為敏感詞。

中國共產黨第20次全國代表大會22日進行閉幕會議，胡錦濤會中疑似非自願被攙扶離場，他過程中面露不悅，數度抗拒；離場前還轉身向坐在旁邊的中共總書記習近平唸了兩句，又伸手拍了國務院總理李克強的肩頭一下。事後躍為國際焦點，影片在推特上瘋傳引發熱烈討論。

除中國官媒新華社英文官方推特帳號隨後稱，當時胡錦濤「身體不適」外，陸媒一片噤聲，無人報導胡錦濤究竟發生何事，而是一面倒歌功頌德習近平。

至於在中國微博搜尋「胡錦濤」三字，目前僅留有數篇16日20大開幕時，提到他也出席的文章，但點進去後文章就顯示，站方開啟評論隱藏。前領導人今日竟成敏感詞。

此事也引起國際媒體關注，華爾街日報及紐約時報都報導了胡錦濤中途離場的過程，另英國廣播公司（BBC）更撰專文分析，認為共產黨的大會通常高度腳本化，這讓人們猜測胡錦濤離開的時機可能並非突發事件。

BBC分析，胡錦濤被帶離會場最有可能的兩個原因是，要麼展示了中國強權政治的一面，這代表舊時代的領導人被象徵性地帶走，否則就是胡錦濤有嚴重的健康問題。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1111023

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