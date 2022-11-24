港媒：中共新團隊福建背景居多 之江後繼無人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港24日電）港媒分析，中共20大產生的新一屆中央團隊最大地方特色就是福建背景，24名政治局委員和兩名非局委的中央書記處書記中，有福建背景的多達9人；至於「之江新軍」，似乎後繼無人。

明報今天刊文指出，具福建背景的9人之中，包括福建省籍或在當地出生、成長以及曾在福建任職者，比如政治局常委蔡奇、廣東書記黃坤明、公安部長王小洪3人都是福建省籍，土生土長。

此外，中國國家發展和改革委員會主任何立峰、中央軍委副主席何衛東兩人雖是外省籍，但都生於福建，長期在閩工作和服役；中共總書記習近平、中央政法委書記陳文清、中宣部長李書磊、北京市委新書記尹力4人則都曾任職福建。

文章指出，20大新領導團隊的第二大地方色彩是東北，其中陝西書記劉國中是黑龍江人，上海書記陳吉寧和浙江書記袁家軍都是吉林人；新疆書記馬興瑞和天津書記李鴻忠雖然都是山東籍，但前者生於黑龍江，後者生於遼寧；中央軍委副主席張又俠曾任瀋陽軍區司令5年；中央政治局常委丁薛祥和遼寧省委書記張國清，青年時都在東北求學。

文章說，東北是中國最早的工業基地，工學教育相對發達；山東籍幹部在大陸軍政界人數首屈一指，很多東北人的籍貫都是山東，這些都是造成新團隊中有東北背景者眾多的原因。

在新團隊中背景位列第三的地方是陝西和浙江，各有6人，張又俠和中央政治局常委趙樂際都是陝西籍人士。

至於浙江，文章表示，浙江是習近平主政前的首個省級行政區，他在當地前後不足5年時間，除了袁家軍外，黃坤明、蔡奇這兩名閩籍官員也曾在浙江長期任職。

但在新團隊之中，真正的浙江本土幹部只有新任政治局常委李強和現任重慶書記陳敏爾，「之江新軍」似乎後繼無人。（編輯：周慧盈）1111124