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恒生指數無徵兆暴跌1030點 港股創逾13年新低

2022/10/24 17:15（10/24 17:38 更新）
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香港股市24日在沒有太明顯的徵兆之下暴跌，恒生指數收盤急挫1030點或6.36%，收報15180點，創下超過13年新低。圖為香港交易所。（圖取自Unsplash圖庫）
香港股市24日在沒有太明顯的徵兆之下暴跌，恒生指數收盤急挫1030點或6.36%，收報15180點，創下超過13年新低。圖為香港交易所。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者張謙香港24日電）香港股市今天在沒有太明顯的徵兆之下暴跌，恒生指數收盤急挫1030點或6.36%，收報15180點，創逾13年新低。

在中共20大舉行前的幾個月，港股已經拾級而下，由22000點水平下跌至16000點水平；在如此弱勢的情況下，市場十分期待20大將會傳出有利股市的正面訊息。

不過，港股在中共新領導層誕生後的首個交易日，情況十分不妙，跌至超過13年新低，而且今天的成交總額達到港幣1617億元，大成交下跌，反映出市況極弱。

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在跌市中，各類股票無一倖免，中資股包括科網、汽門和房地產等，全部大幅翻下，其中騰訊下跌11.4%、阿里巴巴下跌11.42%、美團下跌14.83%、小鵬汽車下跌12.75%、蔚來汽車下跌9.12%、碧桂園地產跌9.09%。

對於導致港股暴跌的成因，市場普遍提及大陸房地產陷入債務危機、北京方面仍然堅持動態清零和美國打擊中國科技行業等，但這些因素存在已久，已非突然之事。（編輯：呂佳蓉）1111024

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