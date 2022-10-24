美禁令促工程師出走 中國部分半導體業傳停擺

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北24日電）美國拜登政府本月祭出全面性出口管制，包含禁止美方人員在未經許可下，協助中國研發或生產先進晶片，限制美國技術的使用。壓力之下，中國部分企業出現美籍工程師出走，導致生產停擺。

美國商務部這個月對一系列晶片和晶片製造技術實施出口管制，這是美國迄今對中國科技產業的最大打擊。一般認為意在減緩中國的科技和軍事進步速度，其中包括特定先進晶片和晶片製造設備工具的銷售限制措施。

據經濟觀察報報導，這項讓措施更禁止美方人員在未經許可下，協助中國研發或生產先進晶片，限制美國技術的使用。這使中國半導體業者猝不及防，部分企業已出現美籍工程師出走的浪潮。

報導引述一家美國的半導體設備商相關人士表示，在出口管制條例生效一星期後，有些中國客戶出現了個別設備的停止轉作的情形。「產線上機台的保養通常是供應商在做，可是有些設備在美籍工程師撤出後，因缺乏零部件而面臨停轉，另一些設備則面臨沒有人會更換零件及校準。」

另美國出口管制法律專家王俁表示，由於違反新規的法律後果可能涉及美國行政乃至刑事處罰，因此跨國企業一般非常注重合規性，在新規缺乏細則的情況下，初期會更加謹慎地遵守。

王俁進一步指出，在新規的限制下，擁有美國國籍或綠卡的這些工程師必須要考慮自身的職涯規劃，更換工作或服務部門，繼續留在這些企業工作則可能面臨違規的風險，這會影響一部分半導體產業人士的職業選擇和規劃。

中國半導體業界人士觀察，過去20年，中國半導體人才有三波歸國浪潮，第一波發生在2000年中國加入世界貿易組織（WTO）前後，國務院頒布「關於印發鼓勵軟體產業和積體電路產業發展若干政策的通知」，中國半導體產業進入了真正的起步階段；第二波在2014年國家積體電路大基金成立，半導體人融資更方便了；第三波在科創板成立後，產業甚至有機會造就身價過億的企業家。

這名業界人士提到，這些海外回國創辦和支持半導體事業的人才，大部分是擁有美國國籍和美國綠卡的人。無論是成熟還是早期公司，他們往往是核心職務上的人物。

業界人士說，在當前壓力之下，中國企業可以選擇替換人才，例如向韓國、日本、新加坡等半導體發展成熟的國家攬才。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1111024