美國新晶片禁令發酵 長江存儲要求核心美籍員工離職

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（中央社北京24日綜合外電報導）中國晶片製造商長江存儲為了遵守正在擾亂中國晶片業的美國出口管制新規之際，已要求在公司中擔任核心技術職位的美國籍員工離職。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，4名知情人士表示，目前尚不清楚有多少美國公民和綠卡持有者將被迫離開長江存儲，但已有好幾個人離開這家記憶體晶片生產商。

長江存儲的一名高階工程師表示，有些美國人是公司在NAND快閃記憶體生產方面取得突破的關鍵，卻不得不讓他們離職。

中國、美國和歐洲晶片公司都趕緊確保他們遵守華府這個月公布的嚴格出口限制。

美國晶片設備供應大廠科林研發股份有限公司（Lam Research）、應用材料公司（Applied Materials）和科磊股份有限公司（KLA Corporation）都已暫停對中國半導體製造商的銷售和服務。總部位於荷蘭的艾司摩爾控股公司（ASML）也已告知其美國員工，在評估制裁期間停止為所有中國客戶提供服務。

新規要求任何美國公民或實體必須獲得美國商務部批准，才能向晶圓廠提供協助，顛覆中國晶片業的關鍵人才管道，中國部分依賴美國工程師和科學家的專業知識來推進技術。這當中包含許多赴美求學、受訓後返回中國的「海歸派」。

擁有美國籍、長期擔任長江存儲執行長的楊士寧在美國宣布制裁前就已卸任，兩名知情人士表示，美國對長江存儲施加愈來愈大的壓力引發此舉。

在主要來自政府的2200億人民幣（新台幣9775億元）資金支持下，楊士寧帶領長江存儲成為中國記憶體晶片生產商龍頭。蘋果公司（Apple）原訂今年夏天在iPhone中採用長江存儲的晶片，但碰上政治壓力和美國頒布新制裁，讓長江存儲前景蒙上陰影。

3名長江存儲員工表示，楊士寧在9月下旬卸任執行長後，改任常務副董事長。知情人士說，美國最新的限制讓他在公司的處境不明。不過中國企業紀錄顯示，楊士寧目前仍是長江存儲的一份子。

楊士寧和長江存儲沒有回應置評請求。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1111024