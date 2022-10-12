美晶片禁令衝擊中國 部分晶圓代工和記憶體台廠受惠

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）美國擴大對中國晶片及設備出口限制，範圍從邏輯晶片擴大至記憶體。法人分析，這將衝擊中國取得軍事和自動駕駛用人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）晶片，也影響中國晶圓代工廠商取得先進和成熟製程設備，衝擊中國記憶體廠。

法人預期，美國對在中國的韓國記憶體廠商，相關禁令可能會採逐案審查方式，主要考量與韓國友好關係；台廠台積電可能受到AI和HPC晶片禁令影響，但聯電、智原、南亞科、群聯可受惠轉單效應。

美國商務部7日宣布一系列晶片出口管制措施，未來美國企業除非獲得政府許可，否則不得出口先進晶片和相關製造設備至中國；運用美國技術、在他國製造的晶片，也將受此規範，限制範圍由邏輯晶片擴大至記憶體領域。

受此消息衝擊，美科技股包括費城半導體指數與那斯達克指數近日重挫，台股也無法倖免，整體半導體類股指數11日大跌7.58%，今天盤中續跌1%。

晶圓代工龍頭台積電今天難擋跌勢，最低來到395.5元，續創2020年7月下旬以來波段低點，多檔IC設計族群和矽智財業（IP）個股今天盤中持續下殺，包括世芯-KY、創意、金麗科等個股續鎖跌停，力旺跌幅逾7.5%，晶心科、M31等震盪劇烈。

日系外資法人11日報告指出，儘管美對中國新晶片管制牽涉到複雜的地緣政治變數、對全球晶片產業影響程度未定，不過先進邏輯和高效能運算（HPC）晶片禁止出口到中國的負面因素，可透過晶圓代工市場的高階製程技術重組而漸趨和緩。

外資分析，美對中新晶片管制措施，可視為美國先前強化禁止超微（AMD）以及輝達（Nvidia）等高階繪圖處理器（GPU）出口到中國的延伸作為，避免中國取得人工智慧（AI）和高效能運算晶片，藉此開發軍事用超級電腦設備。

本土投顧法人指出，自動駕駛相關晶片也需要高效能運算應用，因此美國新禁令，也會衝擊中國布局自動駕駛技術應用的進程。

觀察半導體廠商影響程度，外資預期，美對中新晶片管制措施，有機會讓中國以外布局20奈米至45奈米的晶圓代工廠和設計服務公司、例如聯電或智原因此受惠，不過台積電可能受到衝擊，因為高效能運算晶片主要由台積電7奈米及更先進製程代工。

從半導體晶圓製造技術分析，外資表示，美對中新晶片管制措施，不僅使得中國半導體業者無法研發或取得例如鰭式場效電晶體（FinFET）或環繞式閘極結構電晶體（GAAFET）等先進晶圓製程技術，現在20奈米至45奈米製程逐步採用的半導體浸潤式微影技術，也可能在禁令之內。

從廠商來看，外資認為，這使得中國必須在海外尋找替代方案，對象包括台積電、聯電、格羅方德（GlobalFoundries）、三星電子（Samsung Electronics）和英特爾（Intel），這可和緩美禁令對全球半導體產業的衝擊，不過對於中國中芯國際（SMIC）和上海華力微（HLMC）等晶圓代工廠來說，將會付出代價，因為中芯國際和上海華力微的成熟製程，多採用深紫外光（DUV）設備，相關曝光機主要由荷蘭廠商艾司摩爾（ASML）提供，而艾司摩爾可能會遵循美國的新晶片管制措施。

除了晶圓製造，研調機構集邦科技日前分析，美對中新晶片管制範圍也涵蓋動態隨機存取記憶體（DRAM）的18奈米或更先進製程、NAND型快閃記憶體（Flash）晶片的128層或更高層數產品等部分。

從廠商來看，外資分析，在記憶體領域的禁令實際措施，可能會採逐案審查方式，對韓國三星電子和SK海力士（SK Hynix）的影響程度有限，主要是美國會考量到與韓國之間友好關係。

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投顧法人指出，韓國DRAM記憶體廠商在中國布局可透過逐案審查方式取得設備，預期SK海力士將首選韓國京畿道M16廠作為產能擴充地點，至於中國合肥長鑫恐受新晶片管制措施衝擊，台廠南亞科可望受惠。

至於NAND型快閃記憶體，投顧法人分析，中國長江存儲恐受影響，三星電子、外商Solidigm可以逐案審查方式取得設備，但也可能讓NAND記憶體產業擴產速度放緩，產能供需可望好轉，台廠群聯可望吃補。（編輯：林淑媛）1111012