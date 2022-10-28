美加強晶片生產能力 拜登：習近平說他有點擔心

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美國總統拜登（左）表示，中國領導人習近平（右）對美國加強其國內半導體晶片生產表示擔憂。（左圖取自facebook.com/WhiteHouse，右圖為中新社）

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國總統拜登表示，中國領導人習近平對美國加強其國內半導體晶片生產表示擔憂。拜登政府先前採取措施減少對亞洲供應商的依賴，並限制中國取得晶片製造技術。

彭博報導，拜登今天在紐約州雪城（Syracuse）表示：「我聽習近平說，他對此有點擔心。」期中選舉將在11月8日登場，拜登在演說中宣揚就業增長和他的經濟政策。

拜登肯定自己8月間簽署成法的跨黨派「晶片法案」（Chips and Science Act），並表示這有助美國在晶片製造領域「超越世上其他國家」。拜登在美光科技公司（Micron Technology Inc.）計劃投資1000億美元提高晶片產量的地點說，這項投資案就是受到晶片法案激勵。

拜登指出，因為聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）設計和提出，並且由他簽署的這項新法，「我們正在扭轉局面」。在場還有紐約州議員、官員，以及舒默。

拜登表示，光是美光投資案就會「讓美國在全球記憶體晶片和生產的占比提高500%」。

這項半導體補貼法案目的在讓美國減少對亞洲晶片製造巨擘的依賴。然而，這項措施引發包括美國盟友南韓及日本憂心對其企業造成影響。

美國商務部10月7日也公布全面性法規，有意遏制向中國販售先進半導體和設備，並禁止美國人幫助中國研發晶片技術。這些舉措打擊中國努力自行發展尖端晶片的根基。

商務部負責工業暨安全事務的次長艾斯特維茲（Alan Estevez）今天表示，他預期會與全球盟友達成限制向中國出口晶片生產技術的協議。

艾斯特維茲在新美國安全中心（Center for a New American Security）舉辦的活動中說：「我們預計將於近期內達成協議。」（譯者：李佩珊/核稿：何宏儒）1111028