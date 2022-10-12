經長喊籌組台美合作夢幻隊 點名半導體等3產業

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（中央社記者鄭鴻達台北12日電）經濟部長王美花在美東時間11日訪美期間，以半導體、電動車與下世代通訊3個產業為例，提出台美產業合作「夢幻隊」概念。在半導體方面，王美花認為美國設計、台灣製造是全球最有效率的生產模式。

王美花9日率團赴美並規畫參與13日的「台美科技貿易暨投資合作架構」（TTIC），她於11日先參加台美企業共同舉辦的一場論壇，參與業者包括半導體、雲端及網通設備、電動車、ICT及汽車產業，這場由民間發起的論壇，將替TTIC暖場。

王美花致詞表示，在疫情及俄烏戰爭影響下，全球經濟陸續出現晶片供應及全球通膨等問題，她呼籲台美各自在全球供應鏈扮演重要角色，在變動中的世界，台美間更應該緊密合作，深化夥伴關係。

王美花列舉，台美經貿合作正快速升溫，台灣在2018年為美國第11大貿易夥伴，到2021年時成為第8大。她提出台美企業有3大共同目標，包括共同因應全球經濟的變局、建構更強韌安全的產業鏈結、讓台美產業合作成為掌握未來商機的關鍵拼圖。

王美花認為，台美產業合作正是推動世界經濟前進的「夢幻隊」，並認為台灣透過半導體學院的人才培育方式，也能給世界參考。

王美花以3項產業為例，在半導體方面，美國設計、台灣製造是全球最有效率的生產模式；在電動車領域，台灣的ICT基礎，可轉化為中控電腦及顯示器技術的優勢，共同打造高效率的電動車供應鏈；在下世代通訊，台灣的硬體優勢，可成為美國電信、雲端服務商的夥伴，創造更大商機。

談及台海情勢與其全球供應鏈韌性受矚目，王美花分享3個看法指出，第一，台灣不僅有決心守護自由民主體制，也持續提升自我防衛能力，感謝美國政府對台灣的鼎力支持，並強調台灣有決心，也有能力守護台灣。

第二，台灣重要性已被世界看見。她說，台灣不只地緣重要性，更是全球產業鏈關鍵，當台灣受影響，全世界經濟，包括中國在內都會受非常大傷害，沒有國家可倖免。她認為任何一個理性的領導者，都須為破壞區域穩定的行動三思。

第三，台灣人民不是第一天面對威迫，台灣從不挑釁，但也絕不退縮。王美花強調，眾多為台灣發聲的盟友，都了解當支持台灣時，不只是支持民主體制，更是維持整個印太地區的繁榮與秩序。

王美花強調，台美共享民主價值，在經濟上高度合作，而台灣與美歐日等理念相近盟友的合作，將是世界維持安全與繁榮的關鍵。（編輯：潘羿菁）1111012