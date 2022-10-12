王美花華府演說 指台灣安全全球供應鏈才安全

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經濟部部長王美花11日赴華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）發表演說，指尖端半導體大多台製，若台灣出事，將嚴重衝擊全球經濟和高科技產業，強調台灣安全，全球供應鏈才安全。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年10月12日

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（中央社記者徐薇婷華盛頓11日專電）經濟部部長王美花率團訪美，她今天在華府智庫發表演說，指尖端半導體大多台製，若台灣出事，將嚴重衝擊全球經濟和高科技產業，包括中國在內，強調「台灣安全，全球供應鏈才安全」。

王美花9日至16日率團訪美，期間預計為首次在美國舉辦的台灣形象展揭幕，也將參與台美「科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）首度召開的實體會議。

王美花今天受邀前往華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）發表公開演說，從經濟層面講述「為何台灣重要」（Why Taiwan Matters）；美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）、駐美副代表王良玉親自出席聆聽。

王美花表示，台灣晶圓代工全球市占率達62.9%，7奈米以下尖端半導體晶片市占更達73%，而台灣半導體超過6成是出口至中國和香港；若台灣製造被中斷，恐嚴重衝擊全球經濟和高科技產業，中國自己也會受到衝擊。

她說：「所以若中國想變得更強或成為大國，那他們（犯台前）應該三思。」

王美花引述美國國務卿布林肯（Antony Blinken）指出，台灣若有事發生，全球經濟恐將受到毀滅性影響，「換句話說，若台灣安全，全球供應鏈也才會安全」。

她說，台灣經濟與世界高度連結，世界經濟無法在缺乏台灣穩定及成功下興盛，中國也和其他國家一樣需要台灣半導體產品，若台灣捲入爭端，全球都會因為無法取得台灣科技及產品受到波及，包括美國在內。

美國總統拜登（Joe Biden）8月簽署實施「晶片法」（CHIPS Act），授權挹注約520億美元的政府補助，推動美國半導體的生產與研究。

是否擔心美國對台灣半導體依賴因此降低，王美花表示，台灣半導體供應鏈非常完整，這靠40多年努力才建置完成，全球沒有其他國家能媲美，且台灣改善自身供應鏈生態系統，「要複製或取代（台灣）很困難」。

談到美國國會正在推動的「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act），王美花說，法案鼓勵台美兩國簽署雙邊貿易協定（BTA），台灣相當感謝法案的支持。

王美花指出，由於政治因素，台灣要與他國洽簽雙邊、多邊或複邊貿易協定非常困難，若台美能簽成，不只能強化雙邊關係，也能強化供應鏈、讓台灣更安全，更能讓他國意識到，自己也能與台灣建立雙邊貿易關係。

除了BTA，王美花也期盼台美雙方能簽署避免雙重課稅協定，以吸引更多台灣企業到美國來投資。（編輯：陳政一）1111012

經濟部部長王美花（右）11日與華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深顧問芮恩希（左）與談，聚焦台灣半導體、台海情勢等議題。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年10月12日