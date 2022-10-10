專家：半導體製造若沒有聚集台灣 對全球才是風險

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹10日電）兩岸關係緊張引發國際關注半導體產業鏈議題，產業專家分析，台灣半導體生態系的特殊性，在於匯集全球半導體科研能量，迅速解決從研發、試產到量產等各環節的種種問題，半導體無法聚集在台灣，對全球新興科技發展才是風險。

俄羅斯入侵烏克蘭後，國際媒體高度關注中國可能入侵台灣與全球晶片供應風險等議題。台積電董事長劉德音7月底接受美國有線電視新聞網（CNN）主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）視訊訪問時強調，戰爭沒有贏家，所有人都是輸家，沒有國家能以武力控制台積電。

彭博（Bloomberg）日前報導，美國針對中國可能襲擊台灣的應急計畫已再加強，主要是應對以台積電為首的台灣尖端晶片產業安全，及考量更高的產業戰略意義；若北京全面入侵台灣，在最壞狀況下，美國會考慮撤離台灣的高技能晶片工程師。

對於外界的憂慮，總統蔡英文今天發表國慶談話強調，半導體製造聚集在台灣，不會是風險，而是全球半導體布局的關鍵之鑰；政府會持續維繫台灣在半導體尖端製造的優勢和能量，並協助全球在半導體供應鏈重整上進行最佳配置，讓「護國神山」的全球地位更形重要。

經濟部日前強調，台積電製程精密繁複，須數百道製程工序，且供應商將近400家，想要將台積電或其他半導體公司長期建立的基礎設施複製到其他地方，即使耗費巨資也幾乎不可能。

工研院產科國際所研究總監楊瑞臨向中央社記者表示，台灣半導體生態系的重要性與關鍵性，在於讓來自美國、歐洲、日本等地以及台灣本土的科研能量，能透過暢通的資訊交流，以非常快速且有效率的方式，解決從半導體研發、試產到量產等各環節的種種問題，進而加速推動半導體工藝技術開發。

半導體工藝的精進則有助改善人類生活，楊瑞臨指出，台灣半導體產業所研發的先進製程、先進封裝及特殊製程等技術，進一步加速包括筆記型電腦、智慧手機、資料中心及車用電子等產品的新發展，讓人類享受更好便利性。

從技術發展面看，楊瑞臨表示，台灣半導體製造仍是6G、元宇宙等新興技術發展的關鍵之鑰，若半導體製造無法聚集在台灣的生態系，對全球新興科技發展才是風險，恐讓研發過程跌跌撞撞，成本高、滲透率的提升速度趨緩，最終讓人類享受新科技的便利性變緩。

面對半導體產業鏈重新配置呼聲，楊瑞臨認為，半導體的先進製造研發、試產與前期量產等階段，仍應以台灣為重心，待量產順利後，可配合國際需求將部分產能移轉，如台積電赴美國與日本設廠，協助全球在半導體供應鏈重整上進行最佳配置。（編輯：林克倫）1111010