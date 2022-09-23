葉倫：台灣是先進晶片唯一來源 構成美國安風險

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國財政部長葉倫（Janet Yellen）昨天表示，台灣是先進半導體晶片的唯一來源，這對美國的國家安全構成風險。

巴基斯坦媒體UrduPoint News報導，葉倫在「大西洋月刊」（The Atlantic）主辦的一場活動上表示：「世界上最先進半導體唯一來源國是台灣。我認為這是一項彈性風險（resilience risk） ，也是一項國家安全風險。」

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此外，葉倫還說，美國在鋰（lithium）的供應以及某些用於電池的礦物加工處理上，高度依賴中國。她指出，這些礦物的開採和加工，可以在美國或其他友好國家進行。

美國總統拜登上個月簽署一項行政命令，實施2800億美元的「晶片法案」（CHIPS and Science Act of 2022, CHIPS Act），其中包括提供美國半導體製造商逾520億美元補貼，以對抗中國日益增長的科技影響力。（譯者：楊明暐/核稿：嚴思祺）1110923