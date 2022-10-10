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總統：半導體製造聚集台灣不是風險 是全球關鍵之鑰

2022/10/10 10:49（10/10 11:55 更新）
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（中央社記者葉素萍台北10日電）總統蔡英文今天發表國慶談話指出，半導體製造聚集在台灣，不會是風險，而是全球半導體布局的關鍵之鑰；會持續維繫台灣在半導體尖端製造的優勢和能量，讓「護國神山」的全球地位更形重要。

國慶大會上午在總統府前登場，今年主題為「守土衛國，你我同行」。

蔡總統發表國慶談話指出，全球供應鏈重組仍在進行當中。台灣雖然在半導體以及資通訊軟硬體的領域，已經取得關鍵地位，但在其他領域也必須快步跟上，才能立於不敗之地。

她提到，在產業布局方面，必須有力應對變局中供應鏈加速重整的趨勢。除了要加快腳步，推進「六大核心戰略產業」發展，更要持續鞏固半導體產業的優勢。

蔡總統說，她特別要向國人及國際社會強調一點，半導體製造聚集在台灣，不會是風險，而是全球半導體布局的關鍵之鑰。

她說，會持續維繫台灣在半導體尖端製造的優勢和能量，同時也會協助全球在半導體供應鏈重整上進行最佳的配置，讓「護國神山」的全球地位更形重要。

蔡總統說，為提升經濟應變能力，也會確保關鍵基礎設施的安全，做到在任何緊急狀況下，仍然可以透過有效調度、穩定供應，讓社會和產業維持正常運作。（編輯：翟思嘉）1111010

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