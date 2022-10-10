蔡總統盼疫後兩岸民間交流 學者：務實釋出善意

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（中央社記者吳柏緯台北10日電）總統蔡英文今天表示願在理性、平等及相互尊重下，尋找雙方可接受維持台海和平穩定方法。學者認為，蔡總統提出在邊境解封後恢復民間交流，務實可行也是向對岸釋出善意。

蔡總統今天發表國慶談話時表示，台海的和平穩定，是兩岸關係發展的基礎。遺憾的是，近年來，北京當局日益升高的軍事恫嚇、外交打壓、貿易阻撓，以及試圖消滅中華民國台灣主權的作為，已經威脅到台海及區域和平穩定的現狀。

蔡總統強調，「在理性、平等及相互尊重下，我們願意和北京當局，尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法；這是我們的共同責任。」

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳接受中央社訪問時提到，蔡總統這篇談話仍維持一貫性，呈現這些年以來對台海議題的觀點，沒有讓人過於意外的表述。然而，今年的談話中仍有新的重點，便是期待在邊境解封後透過兩岸民間交流緩和台海局勢。

張五岳說，在美中關係緊張、台灣面臨地方選舉以至於明年開始的大選熱身，兩岸關係很難在短時間內達到一個新的共識，但要怎麼確保台海穩定的格局不生變，這是大家共同努力，包含「雙方要避免誤判、防範意外、管控分歧、避免擦槍走火、避免雙方人民敵意與誤解加深」。

他表示，蔡總統談話中很清楚表達維持台海和平穩定是重要的，而要透過什麼樣的方式維持穩定，大家有各自的方法。就目前來說，最具體的方式就是期待將來邊境解封之後，能夠逐漸恢復兩岸人民交流，這種交流是有助於緩和台海緊張情勢。

張五岳指出，蔡總統這篇談話雖然不會讓兩岸關係有大幅度改善、增進互信，但也不會是片面的刺激、挑戰或惡化兩岸關係。可以預期北京不會有正面的評價，然而考量到務實性、可操作性，邊境解封後的民間交流是現階段可行的方式，也是向對岸釋出善意。（編輯：曹宇帆）1111010