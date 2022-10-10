更多編輯台推薦新聞：
影片／橘高校國慶表演串台日情誼 「瑪利歐跳」展活力炒熱氣氛
政治

影片／橘高校國慶表演串台日情誼 「瑪利歐跳」展活力炒熱氣氛

鳥嘴潭人工湖112年底完工 扛下百萬人日用水超級任務
生活

鳥嘴潭人工湖112年底完工 扛下百萬人日用水超級任務

中共20大人事／中國下任總理汪洋呼聲高 胡春華、韓正有機會
兩岸

中共20大人事／中國下任總理汪洋呼聲高 胡春華、韓正有機會

次世代疫苗18歲以上預約看這裡 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約看這裡 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
烏克蘭首都基輔驚傳連環爆炸 濃煙直竄天際
首頁 / 兩岸
蔡英文
新聞專題
蔡英文1/300
首頁 / 兩岸

蔡總統盼疫後兩岸民間交流 學者：務實釋出善意

2022/10/10 14:11（10/10 14:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯台北10日電）總統蔡英文今天表示願在理性、平等及相互尊重下，尋找雙方可接受維持台海和平穩定方法。學者認為，蔡總統提出在邊境解封後恢復民間交流，務實可行也是向對岸釋出善意。

蔡總統今天發表國慶談話時表示，台海的和平穩定，是兩岸關係發展的基礎。遺憾的是，近年來，北京當局日益升高的軍事恫嚇、外交打壓、貿易阻撓，以及試圖消滅中華民國台灣主權的作為，已經威脅到台海及區域和平穩定的現狀。

蔡總統強調，「在理性、平等及相互尊重下，我們願意和北京當局，尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法；這是我們的共同責任。」

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳接受中央社訪問時提到，蔡總統這篇談話仍維持一貫性，呈現這些年以來對台海議題的觀點，沒有讓人過於意外的表述。然而，今年的談話中仍有新的重點，便是期待在邊境解封後透過兩岸民間交流緩和台海局勢。

張五岳說，在美中關係緊張、台灣面臨地方選舉以至於明年開始的大選熱身，兩岸關係很難在短時間內達到一個新的共識，但要怎麼確保台海穩定的格局不生變，這是大家共同努力，包含「雙方要避免誤判、防範意外、管控分歧、避免擦槍走火、避免雙方人民敵意與誤解加深」。

他表示，蔡總統談話中很清楚表達維持台海和平穩定是重要的，而要透過什麼樣的方式維持穩定，大家有各自的方法。就目前來說，最具體的方式就是期待將來邊境解封之後，能夠逐漸恢復兩岸人民交流，這種交流是有助於緩和台海緊張情勢。

張五岳指出，蔡總統這篇談話雖然不會讓兩岸關係有大幅度改善、增進互信，但也不會是片面的刺激、挑戰或惡化兩岸關係。可以預期北京不會有正面的評價，然而考量到務實性、可操作性，邊境解封後的民間交流是現階段可行的方式，也是向對岸釋出善意。（編輯：曹宇帆）1111010

延伸閱讀
國慶演說總統談四大韌性、願與北京尋找和平穩定方法【全文】蔡總統喊話北京：兵戎相見絕非兩岸選項 尊重台灣人民對主權的堅持總統：半導體製造聚集台灣不是風險 是全球關鍵之鑰蔡總統：維護台灣安全 就是維護區域穩定民主價值蔡總統：台灣會挑起自衛責任 不會坐等命運被決定
張五岳
張五岳：台灣對中國雖重要 但非關鍵及核心議題民進黨中常會邀張五岳 專案報告中共20大情勢
蔡英文
總統國慶演說聚焦韌性國家 願與北京尋找和平方法國慶阿帕契直升機大雁隊形飛越總統府 勇鷹、F-5衝場【圖輯】
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
總統國慶演說聚焦韌性國家 願與北京尋找和平方法