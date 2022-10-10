蔡總統：維護台灣安全 就是維護區域穩定民主價值

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（中央社記者陳俊華台北10日電）總統蔡英文今天說，中華民國台灣已成世界民主自由重要象徵，國際社會非常清楚，維護台灣的安全，就是維護區域穩定跟民主價值；一旦台灣的民主自由被摧毀，將是世界民主陣營的重大挫敗。

蔡總統上午出席在總統府前舉行的「中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會」，並以「給世界一個更好的台灣－堅韌之島．韌性國家」為題發表演說，闡述將持續打造更精實的「經濟產業」、「社會安全網」、「民主自由體制」及「國防戰力」等「四大韌性」，打造更為強韌的「韌性國家」。

蔡總統說，「民主韌性」的建立，是守護台灣的關鍵，首要的工作，就是要讓自由民主體制成為牢不可破的全民共識。民主社會中可以有不同的立場，可以相互爭辯，但無論外在壓力有多大，都要堅持自由民主體制，一致對外。

蔡總統表示，其次就是強化資訊的透明，及錯假訊息的辨識；台灣是最常遭遇到資訊戰的國家，這項非傳統的安全威脅，正不斷地干擾民主體制運作。面對境外勢力的滲透及意圖破壞，一定要用更透明、更民主的方式來應對。

蔡總統指出，例如在疫情期間，指揮中心不斷召開記者會，就是為了讓社會大眾充分掌握資訊，降低恐慌、避免錯假資訊的擾亂，進而影響全民防疫的信心。

蔡總統說，接下來會持續強化錯假訊息的查核機制，讓資訊更透明公開，讓全民能有效辨識資訊真偽，避免資訊戰的威脅。

蔡總統表示，最後要持續深化國際合作，跟民主盟友緊密連結，當威權主義的擴張，逐漸威脅全球秩序的同時，四面八方的國際友人都來到台灣，表達溫暖的支持，「現在，正是台灣最受國際關注的時刻」。

蔡總統指出，「中華民國台灣，已經成為世界民主自由的重要象徵」，國際社會非常清楚，維護台灣的安全，就是維護區域穩定跟民主價值；一旦台灣的民主自由被摧毀，將是世界民主陣營的重大挫敗。

蔡總統表示，民主不只是對外定位台灣的國際角色；對內，更是強化社會韌性的核心戰略。（編輯：翟思嘉）1111010