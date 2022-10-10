蔡總統國慶談話5個關鍵字 破除中國框架兩岸新常態

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總統府人士10日表示，總統蔡英文今年的國慶演講，不只是對台灣人民訴說，也是向北京當局和國際社會清楚傳達台灣的立場。（總統府提供）

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（中央社記者葉素萍台北10日電）總統府人士今天表示，總統蔡英文今年的國慶演講，不只是對台灣人民訴說，也是向北京當局和國際社會清楚傳達台灣的立場，今年國慶演講有韌性、穩健、民主、科技、台灣這5個關鍵字。

國慶大會上午在總統府前登場，今年主題為「守土衛國，你我同行」。蔡總統以「給世界一個更好的台灣—堅韌之島．韌性國家」為題，發表國慶談話。

府方人士指出，蔡總統今年的國慶演講，不只是對台灣人民訴說，也是向北京當局和國際社會，清楚傳達台灣的立場。綜觀蔡總統今年的國慶演講，有5個關鍵字，首先是「韌性」。

府方人士說，蔡總統今年國慶演講的主軸在於「韌性」。「四大韌性」內容，源自於蔡總統在今年4、5月間的親筆手稿，原本是要在520就職週年當天發表的談話內容。

他說，當時台灣正遭逢Omicron變種病毒株的疫情衝擊，蔡總統及執政團隊全力投入防疫工作。因此，蔡總統僅在視察防疫行程中，略為闡述：「接下來的2年任期，執政團隊會持續地，全方位地建構更有韌性的國力」。

府方人士表示，時至國慶，國門也即將解封，蔡總統將當初的構想完整論述，提出持續強化「經濟產業」、「社會安全網」、「民主自由體制」、「國防戰力」等「四大韌性」總目標。「政策控」的蔡總統，從過去、現在乃至未來，條理分明地闡述政府持續強化「四大韌性」的17個政策面向，可謂在政策上射出了「17支箭」。

府方人士說，第2個關鍵字是「穩健」，兩岸關係立場堅定、態度穩健。

他說，蔡總統採取「立場堅定、態度穩健」的一貫風格，以對民主自由的價值堅持，和積極建構國家韌性，爭取更多的國際信任，破除中國意圖用來框架兩岸及印太局勢的「新常態」。

府方人士說，蔡總統除重申要持續站穩「四個堅持」外，也傳遞出台灣的堅定立場，那就是，國土主權不退讓、民主自由不妥協、兵戎相見絕對不是兩岸選項、台海現狀不能被破壞改變。

他表示，蔡總統同時也務實理性地面對疫後兩岸交流的發展，表達期待在兩岸邊境解封後，能夠逐步恢復兩岸人民的健康有序交流，進而舒緩台海緊張的情勢。

府方人士強調，現狀被中國單方面地破壞，並非常態，因此，並沒有所謂的新常態。站穩台海和平穩定的現狀，是今年蔡總統兩岸論述的主軸，而蔡總統也認為，這不僅是國際社會的共同期待，更是兩岸的共同責任。

第3個關鍵字是「民主」。府方人士表示，縱然面對選舉年的政黨激烈競爭，蔡總統仍展現「總統」的角色高度，關注台灣民主體制的自由與透明被利用，仍不忘感謝朝野及全體人民的努力，讓世界肯定台灣。更提醒北京當局不要誤判、試圖利用政黨之間的激烈競爭，來分化台灣社會。

他說，蔡總統提出強化民主韌性的「三部曲」，首先，是讓自由民主體制成為全民共識；其次是強化資訊的透明、強化錯假訊息的辨識；第三是持續深化國際合作、緊密連結民主盟友。

他表示，蔡總統從今年民進黨黨慶演講以來的鋪陳，民主之於台灣的意義在於「對外，民主是定位台灣的國際角色，對內，更是強化社會韌性的核心戰略。」

府方人士說，第4個關鍵字是「科技」，這也是蔡總統首度對全球半導體供應鏈重組，向國際傳遞清晰的訊息。在疫後民主供應鏈重塑的進程中，台灣是可信賴的安全夥伴，而這就是蔡總統所說的，「半導體製造聚集在台灣，不會是風險；而是全球半導體布局的關鍵之鑰」。

第5個關鍵字是「台灣」。府方人士說，蔡總統並未忘記她在2020年勝選當晚的承諾，她說會留下一個「更好的國家」。這2年多來，防疫讓世界肯定台灣，經濟讓世界需要台灣，變局讓世界支持台灣。

府方人士說，蔡總統向國際社會喊話，明確表達台灣的經濟、安全、民主，與全世界密不可分的連動性：台灣的經濟更發展，全球供應鏈就更完整而堅韌。台灣的安全更鞏固，區域和全球就更能和平繁榮。台灣的民主更深化，世界自由民主陣營就更穩固。

他說，蔡總統延續去年國慶演說的，「讓台灣成為世界的台灣」，更進一步地，要「給世界一個更好的台灣」，而這個「更好的台灣」，就是「更有韌性的台灣」。（編輯：謝佳珍）1111010