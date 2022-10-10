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蔡總統國慶演說：疫情沒有擊倒台灣 反而向世界展現韌性

2022/10/10 10:40（10/10 11:50 更新）
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總統蔡英文10日上午出席中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會，並以「給世界一個更好的台灣－堅韌之島．韌性國家」為題發表演說。中央社記者王飛華攝 111年10月10日
總統蔡英文10日上午出席中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會，並以「給世界一個更好的台灣－堅韌之島．韌性國家」為題發表演說。中央社記者王飛華攝 111年10月10日
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（中央社台北10日電）總統蔡英文今天在國慶日表示，過去2年多對抗疫情一直是國家最大挑戰，所有國人都是抗疫英雄。今年國慶日氣氛和前2年有很大不同，再過3天邊境管制即將放寬，台灣和世界各國將恢復正常往來，擺脫疫情陰霾，邁向正常生活。

她說，疫情衝擊全世界，對因疫情離開的國人，同感不捨和哀痛，這些國人的離開，也提醒著政府永遠有做得更好的空間。但總統說，與很多國家相比，有民眾攜手合作，台灣疫情受到穩健控制，經濟才能在全球衰退中逆勢成長，疫情沒有擊倒台灣，反而讓世界看見台灣的韌性。

蔡總統上午在國慶大會將以「給世界一個更好的台灣－堅韌之島．韌性國家」為題發表演說，闡述強化「經濟產業」、「社會安全網」、「民主自由體制」及「國防戰力」等「四大韌性」，打造更為強韌的「韌性國家」。1111010

影片來源：presidentialoffice
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