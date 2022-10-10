F-5戰機尾翼重現假想敵中隊徽 國慶編隊勇鷹致敬歷史

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北10日電）為了象徵薪火相傳，F-5戰機今天在國慶大典上，除了與勇鷹新式高教機編隊衝場通過總統府上空外，軍方更在F-5垂直尾翼上加入名聞遐邇、號稱台版Top Gun，但已走入歷史的假想敵中隊（空軍46中隊）隊徽。

民國111年雙十國慶上午舉行，在序幕暖場尾聲，由1架勇鷹高教機、2架F-5型戰機編隊衝場通過總統府上空後，國慶大會活動正式展開；由於勇鷹未來將取代部隊訓練機F-5戰機，且F-5可能是最後一次現身國慶展演，此次衝場有著薪火相傳意義。

特別的是，1970年代由駐台美軍指導並引進台灣的「假想敵46中隊」隊徽，這次也出現在F-5戰機的垂直尾翼上，引起軍事迷搶拍。

假想敵中隊正式名稱為「空軍戰術訓練中心46中隊」，駐地台東志航空軍基地，更有「台灣版 Top Gun」美譽，主要任務是針對中共各型戰機進行戰術戰法研究與反制，並模擬訓練及對抗；已退役的前空軍副司令李廷盛中將曾撰文，分享民國78年他在46中隊進行低空炸射科目時的危險性與高難度。

空軍人士告訴中央社記者，因科技及機種性能進步，加上花蓮空軍基地第17作戰隊的成員多是來自美國受訓回台飛官，因此假想敵任務已交由17隊擔負；他們除例行訓練與作戰任務外，也取代當年46中隊工作，負責擬定應對包括殲20在內等中共戰機的戰術戰法，並在適當時機配合主力部隊演練。

空軍人士解釋，會在F-5垂直尾翼漆上46中隊隊徽，目的就是告訴民眾這段過往歷史，也象徵薪火傳承，要求官兵勿忘持續精進技能，以守護台灣得來不易的民主自由。

空軍人士提到，國慶衝場必須配合大會、民航空域等管制時間，須精準控制進場、離場時序，因此「空戰出英雄，地勤一半功」，靠的是空軍地面管制組（ACT）與E-2K預警機功勞。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他解釋，因應氣候、演出時序等因素，ACT須立即精密計算再告知空中領隊各航行點的時間調整，讓空中領隊能修正飛行計劃；同時無論是快速機的強制報告點，或是旋翼機待命空域輔助觀測點，空軍氣象團隊都會針對可能影響操演的能見度、雲量多寡及雲層高度等進行分析，並產出天氣預報，提供飛官與ACT運用。

至於E-2K預警機功用，則擔負空中操演機與ACT的中繼聯絡站，更能夠在戰時擔負「空中管制站」。（編輯：林克倫）1111010