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111年國慶大會
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111年國慶大會3/48
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橘高校國慶表演串台日情誼 「瑪利歐跳」展活力炒熱氣氛[影]

2022/10/10 12:10（10/10 13:06 更新）
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「中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會」10日上午在總統府前廣場舉行，知名的日本京都橘高校吹奏部穿上招牌隊服進場，為今年國慶表演一大亮點。中央社記者趙世勳攝 111年10月10日
「中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會」10日上午在總統府前廣場舉行，知名的日本京都橘高校吹奏部穿上招牌隊服進場，為今年國慶表演一大亮點。中央社記者趙世勳攝 111年10月10日
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（中央社記者游凱翔台北10日電）國慶大典上午舉行，擁高人氣、暱稱「橘色惡魔」的日本京都橘高校生帶來精彩樂曲演出，總統蔡英文更起身比讚、揮手，輕鬆活潑的表演替國慶增添光彩，同時這也是橘高校疫後首度出訪，串起台日情誼。

民國111年國慶主題為「守土衛國，你我同行」，上午在總統府前正式登場，而今年最大的亮點，則是由日本京都橘高等學校吹奏樂部，以「台日友情60週年 Always活力滿滿！微笑滿滿！夢想滿滿！」為主題帶來演出。

橘高校進場時先演奏「Down By the Riverside」、「Fanfare for Tachibana」，經過觀禮台時特別向左右兩邊觀眾及貴賓揮手，隨後依序演出「劍客進場」、「愛的讚歌」、「The Sing」、「Glenn Miller Medley」等曲目，蔡總統、立法院長游錫堃期間更起身向橘高校學生致意，並給予熱烈鼓掌。

橘高校最後則演奏知名電玩樂曲「超級瑪利歐兄弟」，成員更隨樂音節奏做出瑪利歐招牌「向上跳」動作，現場貴賓也伴隨輕快音樂節奏搖擺身體，生動活潑的演出替國慶典禮增添光彩。

影片來源：攝影看世界
111年雙十國慶大會10日在總統府前登場，日本京都橘高校吹奏部團員樂器上掛著牌子寫有「日台友情」字樣。中央社記者趙世勳攝　111年10月10日
111年雙十國慶大會10日在總統府前登場，日本京都橘高校吹奏部團員樂器上掛著牌子寫有「日台友情」字樣。中央社記者趙世勳攝　111年10月10日
111年雙十國慶大會10日在總統府前登場，日本京都橘高校吹奏部團員表演伴隨吹奏樂聲，同時展現活潑舞步。中央社記者趙世勳攝　111年10月10日
111年雙十國慶大會10日在總統府前登場，日本京都橘高校吹奏部團員表演伴隨吹奏樂聲，同時展現活潑舞步。中央社記者趙世勳攝　111年10月10日

日本京都橘高校吹奏部不僅在網路上擁有高人氣，更是歷史悠久的表演團體，也是日本管樂大賽常勝軍，由於團員身穿橘色制服，演奏精準、動作俏皮且充滿青春活力，故有「橘色惡魔」稱號，今天來台演出更是在疫情後的首度出訪，希望能連結台日友好。

日本台灣交流協會昨晚在臉書粉絲團上也分享，橘高校師生在昨天的晚餐前一如往常舉行例行會議，但氣氛格外不同，有期待、有緊張、更多的是不想辜負眾人期待的心情。

在會議上，吹奏樂部長竹內望咲說，這次橘高校能被邀請來到對台灣來說非常重要的國慶大會，是一件「厲害到無法用言語表達的事情」，希望大家都能夠盡全力展現相應水準的演出；理事長梅本則表示，希望國慶演出的舞台能成為「敲響下個日台50年起點鑼聲的舞台」。

橘高校成功演出後，接著由日本「日華懇談會」等19名眾議員及立法院「台日交流聯誼會」共同揮舞雙方國旗遊行，日華懇會長古屋圭司更與立法院副院長蔡其昌牽手前行、象徵台日情誼，蔡總統、副總統賴清德則向日本來賓比讚、揮手。（編輯：翟思嘉）1111010

111年雙十國慶大會10日在總統府前登場，日本京都橘高校吹奏部踏著整齊步伐進場，伴隨吹奏樂聲，展現青春活力。中央社記者趙世勳攝 111年10月10日
111年雙十國慶大會10日在總統府前登場，日本京都橘高校吹奏部踏著整齊步伐進場，伴隨吹奏樂聲，展現青春活力。中央社記者趙世勳攝 111年10月10日
中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會10日在總統府前廣場舉行，擁有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部來台演出，樂器上有著「日台友情Always Here」的字樣。中央社記者鄭清元攝 111年10月10日
中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會10日在總統府前廣場舉行，擁有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部來台演出，樂器上有著「日台友情Always Here」的字樣。中央社記者鄭清元攝 111年10月10日
中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會10日在總統府前廣場舉行，擁有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部以流暢的隊形變換帶來精彩演出。中央社記者鄭清元攝 111年10月10日
中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會10日在總統府前廣場舉行，擁有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部以流暢的隊形變換帶來精彩演出。中央社記者鄭清元攝 111年10月10日
111年雙十國慶大會10日在總統府前登場，日本京都橘高校吹奏部踏著整齊步伐進場，並向台上觀眾揮手致意。中央社記者趙世勳攝 111年10月10日
111年雙十國慶大會10日在總統府前登場，日本京都橘高校吹奏部踏著整齊步伐進場，並向台上觀眾揮手致意。中央社記者趙世勳攝 111年10月10日
「中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會」10日在總統府前廣場登場，日本國會跨黨派友台團體日華議員懇談會、立法院台日交流聯誼會進場通過台前，總統蔡英文（台上前中）、副總統賴清德（台上前右）與國慶籌備委員會主委、立法院長游錫堃（台上前左）揮舞國旗致意。中央社記者王飛華攝 111年10月10日
「中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會」10日在總統府前廣場登場，日本國會跨黨派友台團體日華議員懇談會、立法院台日交流聯誼會進場通過台前，總統蔡英文（台上前中）、副總統賴清德（台上前右）與國慶籌備委員會主委、立法院長游錫堃（台上前左）揮舞國旗致意。中央社記者王飛華攝 111年10月10日
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