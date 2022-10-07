日本京都橘高校吹奏部部長：首次訪台已愛上台灣【專訪】

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日本京都橘高校吹奏部將於111年國慶大典演出，5日抵台後行程馬不停蹄，除快閃演出還赴北一女交流。橘高校吹奏部部長（社長）竹內望咲（前中）表示，自己是第一次到台灣，透過這幾天的互動，已逐漸喜歡上台灣。中央社記者徐肇昌攝 111年10月7日

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（中央社記者王寶兒台北7日電）知名的日本京都橘高校吹奏部將於國慶演出，隊員們5日抵台後行程不斷，快閃秀之外還赴北一女交流。橘高校吹奏部部長竹內望咲表示，自己是首次來台，這幾天已逐漸喜歡上台灣。

日本京都橘高校吹奏部向來有「橘色惡魔」之稱，他們今天特別穿上招牌隊服前往總統府參觀，晚上還將於國家音樂廳的「日台友情音樂之夜」演出。全隊除了交流、展演外，昨天下午也抓緊時間於兩廳院廣場排練，慎重面對這次的國慶演出。

竹內望咲接受中央社記者專訪表示，這是她個人第一次來台，訪台以前，社團也為了台灣行開讀書會，學習台灣現有情勢和過去歷史。「我自己也主動去多了解台灣歷史，發現日本和台灣有很密切的關係。」

竹內望咲表示，來台演出讓她感到非常光榮，值得感謝。這是第一次參加國家盛典，平時社團表演，總希望演奏能讓大家開心，但這一次「國家級表演」，除了想帶給觀眾歡樂，也希望能連結台灣與日本，成為一場聯繫契機的演出。

日本京都橘高校吹奏部這次是應中華文化總會、慶籌會邀請，在日台交流協會奔走下，專程赴台為國慶演出，全團包括88名學生與5名教師。這也是國慶典禮首度邀請外國表演團體以近百人陣仗來台。

竹內望咲表示，訪台前即與文總就行程進行交流，文總既溫柔又配合，讓學生們出發前就對台灣印象良好，充滿期待。「實際來到後，不管在機場、飯店，都有人迎接我們、喜歡我們，這是很幸福又值得感謝的事。」

提及昨天赴北一女交流，竹內望咲笑說，能碰上一起學管樂的學生，可說是很開心、有趣的經驗。「來台灣以前，我對台灣的了解沒那麼深，透過這幾天的互動，我已經開始喜歡台灣了。」（編輯：屈享平）1111007