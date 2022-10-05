京都橘色惡魔來台 國慶演出前先與北一女交流

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京5日綜合外電報導）以鮮豔橘色隊服、華麗表演被稱為「橘色惡魔」的日本京都橘高校吹奏部，將在雙十節於國慶典禮上演出，90名團員今天從日本出發，明天將赴北一女交流，替台日下一世代友誼增溫。

「京都橘高校吹奏部」不只是日本管樂大賽常勝軍，更經常受邀赴世界各國演出，由於團員身穿橘色制服，演奏精準、動作俏皮且充滿青春活力，故有「橘色惡魔」稱號。她們的演出影片在網路影音平台YouTube點閱率動輒百萬。

朝日新聞報導，這是台灣首次邀請海外樂團在國慶典禮上演奏。

駐大阪辦事處處長向明德9月28日赴京都橘高校訪問。吹奏部團員身穿橘色隊服，演出招牌曲目「Sing Sing Sing」，一絲不亂的表演與高超的演奏實力，展現代表關西地區出席11月於大阪市舉行的「全日本吹奏樂大賽」的實力。

透過YouTube，「橘色惡魔」在台灣也累積了不少粉絲。向明德表示，當前正因為「COVID-19疫情與戰爭而苦，希望能讓大家看到她們帶來充滿活力與動感的表演」。台灣於是在今年5月正式邀請「橘色惡魔」來台演出。

橘高校吹奏部副部長重國有希表示，「最初還不太理解，但回家調查過去影像後才發現，竟然是規模這麼大的典禮」。她們預定於10月10日當天，在總統府前廣場於總統蔡英文面前展開12分鐘表演。

約90名團員今天從關西機場出發，預定明天前往以樂儀旗隊知名的北一女中進行交流，並參加在國家音樂廳舉辦的「台日友情音樂之夜」音樂會，演奏台灣作曲家溫隆信為橘高校創作曲目，以及日本動畫主題曲及北海道民謠等作品。

在訪台前，京都橘高校吹奏部還參加了有關台灣歷史的線上講座。高中三年級的吹奏部長竹內望咲表示，「我認為儘管日台在歷史上有許多過往，但能夠面對面建立友好關係，真的是一件很棒的事情」。

向明德表示，京都橘高校吹奏部訪台對促進將引領下一世代的學生相互交流相當重要，希望能把對台灣的理解傳達給下一世代。（譯者：戴雅真/核稿：黃名璽）1111005