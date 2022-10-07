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京都橘高校師生參觀總統府遇蔡總統 想回日本炫耀

2022/10/7 16:05
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（中央社記者黃雅詩台北7日電）來台參與國慶表演的日本京都橘高校吹奏部師生今天參觀總統府，總統蔡英文驚喜現身，讓她們興奮不已，直說回去要跟朋友炫耀。

日台交流協會今天在臉書貼文指出，日本橘高校師生都遠道而來要在總統府前展現精湛演出了，怎麼可以沒進去總統府裡看一看。

貼文指出，這次橘高校師生被特別招待至總統府參觀，一進去典雅又不失莊重的大廳，讓學生們讚嘆不已，紛紛拿起手機自拍，隨著導覽人員更進一步解說，對建築物由古至今鉅細靡遺的介紹，相信通過百年建築的時光隧道，師生們對台灣的認識也更加深刻。

日台交流協會指出，參觀途中蔡總統驚喜現身，其實在行前幫學生們惡補「台灣小知識」時，就有學生訝異於台灣女性在職場上持續發展及從政比率之高，並且現任總統竟然也是女性，過去只能在電視新聞上看到的人物，竟然出現眼前，學生們都興奮到不行，紛紛說要回去跟朋友炫耀。

日台交流協會表示，橘高校學生在總統府的時光讓學生收穫滿滿，也期待國慶慶祝大會預演上大家的表現。（編輯：蘇志宗）1111007

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