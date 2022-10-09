國慶大會將登場晚間10時起交管 橘色惡魔表演成亮點

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日本京都橘高校吹奏部、北一女中樂儀旗隊及曉明女中管樂團3校學生9日下午在兩廳院前廣場交流演出，將於國慶典禮上表演的橘高校吹奏部學生動感演出，吸引民眾目光。中央社記者趙世勳攝 111年10月9日

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（中央社記者陳俊華台北9日電）國慶大會10日將登場，今晚10時總統府周邊將開始人車管制。表演方面，除有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高等學校吹奏樂部演出，還有勇鷹高教機及F-5型機編隊衝場，象徵薪火傳承。

民國111年國慶主題為「守土衛國，你我同行」，據國慶籌備委員會規劃，10日上午9時起，將有序幕暖場表演，由八歌浪Pakelang團隊、國軍聯合樂隊暨三軍儀隊、台南武陣、北一女樂儀旗隊，以及勇鷹高教機、F-5型機衝場。

其中，三軍儀隊去年國慶演出無音樂伴奏的靜默槍法，透過拍槍、靠腿、跺槍、踏步等方式發出聲響，震撼全場，今年更將提升難度，全體首度以左手轉槍；勇鷹高級教練機未來將取代部隊訓練機F-5戰機，國慶空中操演安排編隊衝場，更別具意義，象徵薪火傳承。

上午10時後將進入國慶大會階段，首先由7名國軍和海巡代表，以及馬祖四鄉五島兒童合唱團共同領唱國歌，同時國軍CH-47SD契努克運輸直升機將吊掛巨幅國旗，由2架UH-60M黑鷹直升機引導及跟隨下，緩緩通過府前上空。

接著分別由身兼慶籌會主委的立法院長游錫堃、僑胞代表、總統蔡英文致詞後，將進入主題表演階段，由陸軍航空特戰指揮部5架AH-64E阿帕契直升機，以大雁隊形空中分列式自總統府上空通過。

隨後日本京都橘高等學校吹奏樂部，將以「台日友情60週年Always活力滿滿！微笑滿滿！夢想滿滿！」為主題進行演出；壓軸則是台灣街舞文化推廣協會搭配曉明女中管樂隊共同演出。最後空軍雷虎小組AT-3教練機編隊，以大雁隊形飛越觀禮台，留下美麗彩煙。

國慶當天總統府周遭將配合國慶大會活動，實施兩階段交管，第一階段在核心區域進行人車管制，時間從10月9日晚間10時到10日下午1時；第二階段在周遭區域，實施車輛管制，時間從10日凌晨0時至下午1時，請民眾提早出門，遵守現場交管人員指揮，改道通行。（編輯：蘇志宗）1111009

（圖取自台北市警察局網頁police.gov.taipei）

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