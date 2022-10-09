國慶日白天轉乾冷 熱帶擾動接近12日再降雨

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（中央社記者張雄風台北9日電）氣象局統計，6日起因東北季風挾水氣，以宜蘭南澳西帽山累積雨量達1266毫米最多；明天起東北季風增強，北台灣白天轉乾冷；12日起熱帶擾動逐漸接近台灣，北部、東部再轉有雨。

中央氣象局今天下午發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天嘉義、台南山區及高雄、屏東地區有局部大雨發生。

氣象局表示，因東北季風挾帶水氣加上地形作用，東北部、東部地區自6日起降雨不斷；宜蘭地區7日更發布今年第2起超大豪雨即時訊息，接著雨區南移，花蓮地區也出現豪雨或大雨；東半部整體降雨到今天減緩。

氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，統計自6日零時起至今天下午5時，累積雨量以宜蘭南澳西帽山1266毫米最多；另外，花蓮縣則以秀林鄉681毫米最多。

張承傳指出，明天東北季風增強，中部以北及東北部氣溫稍降；東北部地區仍有局部短暫雨，桃園、大台北地區、花東轉為多雲，新竹以南多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，清晨至上午南部地區也有零星短暫雨。

氣溫方面，張承傳指出，明天冷空氣增強，中部以北、東北部偏涼，白天新竹以北各地高溫約攝氏22、23度、中南部約30度，晚上之後各地低溫普遍來到20度左右；預估明天、11日會是下週最涼冷的2天。

張承傳提醒，東北季風增強，今晚起台南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

張承傳提到，12日之後東北季風減弱，但受到菲律賓東方海面熱帶擾動逐漸接近影響，仍然會有東北風挾帶水氣，預估桃園以北、東半部易有雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨，12至14日東北部地區易有局部大雨發生；12日起雖然冷空氣減弱，但因下雨降溫，中部以北、東半部仍然偏涼。

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張承傳說，預估熱帶擾動在15、16日會接近呂宋島附近，未來是移動方向仍須再觀察，但隨著熱帶擾動接近，台灣降雨範圍會再擴大，基隆北海岸及東北部地區可能有局部大雨發生，北部、東半部地區有短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

至於熱帶擾動是否有發展成熱帶性低氣壓或是颱風的機會，張承傳表示，目前資料顯示雖然有持續成長的空間，但未來的強度仍有很大的不確定性，需要再觀察；目前海面上除了這個熱帶擾動外，暫時沒有其他熱帶系統發展。（編輯：管中維）1111009