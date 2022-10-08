宜蘭2天雨量破千 吳德榮：慎防致災性降雨

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根據氣象局觀測，宜蘭縣南澳鄉從6日凌晨到8日上午8時30分的累積雨量已達1142毫米。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社記者余曉涵台北8日電）根據氣象局觀測，宜蘭縣南澳鄉從6日凌晨到今天上午8時30分的累積雨量已達1142毫米，氣象專家吳德榮提醒，要留意致災性的異常降水，雨最快今晚才會趨緩。

中央氣象局今天持續發布豪雨特報，受到東北季風影響，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，花蓮縣山區及宜蘭縣地區有局部豪雨或大豪雨，花蓮縣及台東縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、大台北山區及綠島、蘭嶼有局部大雨發生的機率，連日降雨，請注意坍方、落石及溪水暴漲；低窪地區請慎防淹水。

超大豪雨地區為宜蘭縣山區；大豪雨地區為花蓮縣山區、宜蘭縣地區；豪雨地區為台東縣；大雨地區為台北市、新北市及基隆市。

根據氣象局觀測，從6日凌晨起到今天上午8時30分，宜蘭南澳鄉的累積雨量已經破千，西帽山測站累積雨量為1142毫米、西德山測站為1001毫米，宜蘭冬山鄉的新寮測站也達到891毫米。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天東北季風影響，東半部及大台北有局部雨，桃園亦偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮說，今晚、明天東北季風稍減弱，東半部仍有局部雨，大台北偶有局部短暫雨，迎風面應續防致災性的大量降雨，隨時注意氣象局發布的「特報」。

吳德榮指出，今天、明天新竹以南平地皆為晴朗穩定的天氣，山區偶有局部短暫降雨的機率，北台灣稍涼，中南部白天熱、日夜溫差大。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明晚至10日清晨另一股東北季風南下，桃園以北及東半部有局部雨，國慶日白天乾冷空氣南下；各地天氣好轉，北台灣氣溫漸降、愈晚愈涼，平地最低氣溫約降至攝氏18度左右，中南部白天仍偏熱、早晚涼，日夜溫差大。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，11日各地晴時多雲，北舒適、南微熱，各地早晚偏涼微冷，北台灣清晨平地最低氣溫約降至16度左右。

12至14日迎風面水氣漸增，迎風面大台北及東半部有局部短暫雨，背風面新竹以南晴時多雲。

另外，吳德榮表示，各國模式模擬顯示，下週「西北太平洋」又有熱帶擾動發展，是否會形成「秋颱」與東北季風的「共伴效應」，需密切觀察。（編輯：李錫璋）1111008