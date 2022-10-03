北部5日起降溫有雨 雙十節低溫探21度

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氣象局表示，5日起東北季風增強，北部降溫有雨。圖為台北市大同區民眾撐傘遮雨。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北3日電）氣象局今天說，明天各地天氣仍是晴到多雲，雙北及嘉義市留意攝氏36度以上高溫；5日起東北季風增強，北部降溫有雨，高溫約25至27度，雙十節另一波東北季風增強，低溫探21度。

中央氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，明天天氣與今天類似，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，午後西半部山區有零星短暫陣雨；東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨。

趙竑指出，5日起東北季風增強，北台灣降雨增加，桃園以北、東北部降雨情況較顯著，基隆北海岸，大台北山區及東北部有局部較大雨勢，花東也會有零星降雨，新竹以南大致是多雲到晴、午後山區有雷陣雨。

趙竑說，6日雨勢稍微緩和，桃園以北、東北部仍有短暫雨，東部及東南部地區有局部短暫雨；7、8日水氣增加，東北部、東部地區並有局部較大雨勢發生，宜花地區可能會有持續性降雨。

趙竑提到，目前預估雙十節有另一波東北季風增強，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。

根據氣象局網站，今天最高溫為台北市士林區科教館37.3度。趙竑說，明天各地高溫仍可達33至35度，在雙北、嘉義市等地仍有36度以上高溫發生的機會，各地低溫約25、26度。

趙竑表示，5日起至9日東北季風增強，北部高溫降到25至27度，其他地區則是31至33度，各地低溫約23、24度。

至於雙十節的氣溫，趙竑指出，目前觀察低溫約在21度左右，高溫部分可能也會較9日再略降1、2度，但實際降幅要觀察屆時東北風帶來的水氣多寡才能確定，需再觀察2天。（編輯：管中維）1111003