冰火二重天 中國氣象台同日發布寒潮及高溫預警

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（中央社記者邱國強北京3日電）中國今年天候異常，2日起北方提前降溫10度以上，南方部分地區卻持續高溫。中國中央氣象台2日同時發布寒潮及高溫預警，也是首度在同一天發布兩種冷熱迥異的預警。

中國中央氣象台表示，由於中國中、東部大部分地區先前氣溫較往年同期明顯偏高，而南方的大範圍高溫天氣將持續到4日。因此，當地多個省分在十一長假的後半段將出現劇烈降溫。

綜合中國媒體報導，中國中央氣象台2日上午發布寒潮藍色預警，是今年下半年寒潮預警之首，也是2010年中央氣象台啟用預警發布機制以來，下半年最早發布的寒潮預警。

直到今天上午，中國中央氣象台仍持續發布寒潮藍色預警。而連續兩天的預警都指出，直到6日前，中國中、東部大部分地區氣溫將普遍下降8至12度，北部及中部部分地區則降溫12至16度，東北及華中少數地區更可能下降18度或以上。

同一時間，中國中央氣象台2日也發布高溫黃色預警，是9月30日以來連續第3天發布的高溫預警。內容指出，河南南部、安徽、浙江中西部、福建西部、江西、湖南中北部、湖北中東部等地可能出現35至40度高溫，並將持續到今天，局部地區氣溫更可能超過40度。

中國中央氣象台並提到，10月1至2日間，江西、湖北、河南、安徽、浙江、湖南、福建等省共247個氣象站測得的最高氣溫，都創下10月份的歷史新高。

有中國氣象專家對此發出提醒，指這波「斷崖式降溫」的寒潮影響範圍廣，且降溫劇烈，加上目前中國正值十一長假，出外旅遊人數多，須防止冷熱劇烈交替引發的身體不適。（編輯：唐佩君）1111003