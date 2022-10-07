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東北季風挾帶水氣 吳德榮示警注意異常降雨

2022/10/7 09:09（10/7 10:19 更新）
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氣象專家吳德榮指出7、8日兩天東北季風報到，北部山區、東北部及東部地區，應慎防「東北季風異常降水」的威脅。圖為北市信義區9月15日午後民眾撐傘遮擋雨勢。（中央社檔案照片）
氣象專家吳德榮指出7、8日兩天東北季風報到，北部山區、東北部及東部地區，應慎防「東北季風異常降水」的威脅。圖為北市信義區9月15日午後民眾撐傘遮擋雨勢。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北7日電）氣象專家吳德榮今天說，今明兩天東北季風報到，帶來水氣，北部山區、東北部及東部地區，應慎防「東北季風異常降水」的威脅，並隨時注意氣象局的「特報」。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，7、8日兩天東北季風影響，北台稍涼，其他地區日夜溫差大，東半部及大台北東側有局部雨。

吳德榮說，當水氣增多時，大台北西側及桃園亦偶有局部短暫降雨的機率，新竹以南晴時多雲，中南部山區午後有降雨的機率，北部山區、東北部及東部地區，應慎防「東北季風異常降水」的威脅，並隨時注意氣象局的「特報」。

吳德榮指出，明晚、9日東北季風稍減弱，東半部仍有局部雨，大台北東側有局部短暫雨的機率；9日晚間至10日清晨另一股東北季風南下，桃園以北及東半部轉有局部雨。

10日白天起乾冷空氣南下，各地天氣好轉，氣溫漸降、北台愈晚愈涼；11日各地晴時多雲，北舒適、南微熱，各地早晚偏涼微冷，平地最低氣溫約降至攝氏16度左右。

吳德榮說，12、13日迎風面水氣漸增，迎風面大台北及東半部有局部短暫雨，背風面新竹以南晴時多雲。

另外，吳德榮表示，各國模式模擬顯示，下週西北太平洋又有熱帶擾動發展的跡象，動向及影響、尚待進一步觀察。（編輯：李錫璋）1111007

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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