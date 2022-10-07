東北季風水氣多 東北部東部注意豪大雨

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氣象局表示，7日東北季風持續影響且水氣仍多，宜蘭、花蓮及大台北降雨機率高，雨勢較持續。圖為台北市信義區民眾沒帶傘具，淋雨而行。（中央社檔案照片）

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（中央社台北7日電）氣象局表示，今天東北季風持續影響且水氣仍多，宜蘭、花蓮及大台北降雨機率高，雨勢較持續，其中宜蘭、花蓮地區及基隆北海岸、大台北山區容易出現大雨或豪雨。

中央氣象局說，尤其宜蘭地區已有局部大豪雨發生，請留意坍方、落石及溪水暴漲等現象。桃園及台東也有局部短暫雨，新竹以南則維持多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，氣象局指出，桃園以北、宜花天氣稍涼，高溫約攝氏27至29度，其他地方白天仍偏熱，高溫仍有31至34度，至於各地低溫約24、25度。

氣象局說，東北季風影響，嘉義以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，沿海地區並有較大風浪，海上作業及海邊活動請注意安全。（編輯：李錫璋）1111007