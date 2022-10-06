北北基宜大雨特報 吳德榮：注意東北季風異常降水

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北6日電）氣象局今天針對雙北、基隆及宜蘭發布大雨特報。氣象專家吳德榮表示，今天至8日東半部及大台北東側有局部雨，應注意東北季風異常降水；國慶日白天乾冷空氣南下，北台灣愈晚愈冷。

中央氣象局今天發布大雨特報，東北風影響，今天基隆北海岸、東北部地區及台北市山區有局部大雨發生。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至8日東北季風影響，北台灣稍涼，其他地區日夜溫差大。

吳德榮指出，今天至8日東半部及大台北東側有局部雨，當水氣增多時，大台北西側及桃園亦偶有局部短暫降雨；新竹以南晴時多雲，中南部山區午後有降雨；北部山區、東北部及東部地區，因水氣堆積，應注意「東北季風異常降水」，並隨時注意氣象局的「特報」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳德榮說，最新模式模擬顯示，9日東北季風減弱，氣溫略升，天氣稍緩和，西晴東有雨；9日晚間至國慶日清晨另一股東北季風南下，桃園以北及東半部轉有局部雨。

吳德榮提到，國慶日白天起乾冷空氣南下，各地天氣好轉，氣溫漸降、北台灣愈晚愈涼；11日乾空氣籠罩，各地晴時多雲，北舒適南微熱，各地早晚偏涼微冷，平地最低氣溫約降至攝氏16度左右；12日北海岸、東北部水氣漸增，有局部短暫雨，其他各地晴時多雲。（編輯：李錫璋）1111006