北部東部防較大雨勢 各地低溫約24度

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氣象局表示，6日東北季風挾帶的水氣增多，迎風面降雨更為明顯，大台北、東北部及東部下雨時間長，雨勢較大。圖為台北市信義區降雨，民眾撐傘遮擋雨勢。（中央社檔案照片）

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（中央社台北6日電）氣象局表示，今天東北季風挾帶的水氣增多，迎風面降雨更為明顯，大台北、東北部及東部下雨時間長，雨勢也較大，東北部山區有局部大雨或豪雨發生的機率，請多留意。

中央氣象局說，桃園及台東也有局部短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

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氣溫方面，氣象局指出，桃園以北及宜蘭、花蓮天氣稍涼，高溫約攝氏26至29度，其他地方仍偏熱，高溫在31至33度，至於各地低溫約24、25度。

氣象局說 ，東北季風影響，嘉義以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，沿海地區並有較大風浪，海上作業及海邊活動請注意安全。（編輯：李錫璋）1111006