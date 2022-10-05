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東北季風影響先濕後乾 東北部6日防豪大雨

2022/10/5 17:52（10/5 18:15 更新）
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圖為9月台北市中正區下起大雨，民眾快步過馬路。（中央社檔案照片）
圖為9月台北市中正區下起大雨，民眾快步過馬路。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北5日電）氣象局今天表示，未來一週受東北季風影響，9日之前水氣較多，東北部山區6日有局部大雨或豪雨；國慶日起至12日轉乾冷，預估最冷的時間是11日清晨，北部、東北部低溫約攝氏20度。

中央氣象局長鄭明典今天在臉書分享衛星雲圖，並指出台灣北端附近有一條界面（或多條模糊界面），這個界面會在台灣附近徘徊數日，有點類似梅雨鋒面的界面。

鄭明典進一步說明，梅雨是海洋氣團推擠大陸氣團，暖空氣大量的被舉升，所以天氣現象比較劇烈；現在是海洋氣團勢力減弱，大陸氣團逐步往南擴展，兩者交會處仍有雲雨帶，天氣現象比梅雨緩和許多，早期有天氣學者稱此近似滯留的雲雨帶為「秋潮」。

氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，未來一週受東北季風影響，明天至9日水氣最多，大台北、東北部、東部有雨，並有局部較大雨勢，桃園及台東有局部短暫雨，新竹以南地區為多雲；午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。

張承傳提醒，明天東北部山區有局部大雨或豪雨；7、8日東北部、東部地區有局部大雨或豪雨、大台北山區也有局部大雨；9日東北部地區可能有局部大雨發生。

張承傳指出，預估國慶日東北季風再增強，但水氣減少、由濕轉乾，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。

溫度方面，張承傳指出，明天至9日桃園以北、東北部及花蓮地區高溫約26至29度，低溫約24、25；10日起氣溫再下降，預估11日清晨會是這波東北季風最冷的時候，北部、東北部低溫約20度，中南部約21、23度，各地高溫約25至26度。（編輯：陳政偉）1111005

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