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吳德榮：東北季風影響 北台灣有雨高溫降至28度

2022/10/5 08:42（10/5 09:11 更新）
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氣象專家吳德榮表示，5日東北季風抵達，北台轉有雨，高溫降至約28度。圖為台北市中山區民眾撐傘擋雨。（中央社檔案照片）
氣象專家吳德榮表示，5日東北季風抵達，北台轉有雨，高溫降至約28度。圖為台北市中山區民眾撐傘擋雨。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北5日電）氣象專家吳德榮表示，今天東北季風抵達，北台轉有雨，高溫降至約28度；明天至9日北部山區、東北部及東部可能有較大雨勢發生；國慶日白天轉乾、漸冷，預估11日平地低溫下探16度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天上午東北季風抵達，北台灣雲量增，轉有局部雨，花、東亦轉有局部雨，新竹以南多雲時晴，中南部山區午後有短暫降雨。

吳德榮指出，東北季風冷空氣不強，唯北台灣因雲多降雨而轉濕涼，高溫下降幅度大，低溫下降幅度小，其他地區氣溫略降。今天北部約攝氏21至28度、中部23至33度、南部23至34度、東部20至33度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明天至9日東北季風影響，北台灣稍涼，其他地區氣溫略降，東半部有局部雨、大台北東側有局部短暫雨，當水氣增多時，大台北西側亦有短暫降雨，新竹以南晴時多雲，中南部山區午後有短暫降雨。

吳德榮提醒，明天至9日東半部水氣逐漸堆積，北部山區、東北部及東部可能有較大雨勢發生，尤其東北部山區，應隨時注意氣象局的「特報」及「即時訊息」。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，9日晚間另一股東北季風挾冷空氣南下，桃園以北及東半部有局部短暫雨；國慶日白天起天氣轉乾，大台北轉多雲，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨，氣溫漸降、北台愈晚愈涼；11日乾空氣影響，各地晴時多雲，白天舒適、早晚偏涼微冷，平地最低溫約降至16度左右。（編輯：李錫璋）1111005

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