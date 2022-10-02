未來一週北台灣先熱後涼 5日起大台北防較大雨勢

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（中央社記者張雄風台北2日電）氣象局今天說，明天雙北等5縣市仍須防攝氏36度以上高溫；5日白天起東北季風增強，北部及東北部降溫有雨，高溫降至約28度，基隆北海岸、大台北山區及東北部有局部較大雨勢。

中央氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，明天及4日各地穩定晴朗偏熱，各地大多為晴到多雲，高溫約32至35度，午後西半部山區有零星短暫陣雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨。

陳伊秀說，氣象局並發布雙北、南投、嘉義市、台東縣等地區的高溫資訊，仍有機會出現36度以上高溫。

根據氣象局網站，今天最高溫為高雄旗津燈塔37.1度，但高雄地區今天卻未列入高溫資訊的發布範圍。陳伊秀解釋，由於同仁實際到現場觀測，此測站有異常高溫的情況，單就高雄市而言，今天最高溫為美濃的35.2度，因此旗津燈塔的溫度未列入參考，也未發布高雄的高溫資訊。

陳伊秀說，扣除高雄旗津燈塔測站，今天最高溫為南投縣南投服務區的36.7度，其次為台東縣長濱鄉36.4度、台北市士林區科教館36.2度。

陳伊秀表示，預估5日起東北季風增強，北部及東北部氣溫下降；桃園以北及東北部地區有短暫雨，東部及東南部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨，提醒東北部地區、基隆北海岸及大台北山區並有局部較大雨勢發生。

陳伊秀指出，預估6日白天起至10日持續受東北季風影響，但水氣減少，北台灣稍有涼意，桃園以北、東半部有局部降雨，中南部影響不大、仍為多雲到晴，山區有午後短暫雨。

氣溫方面，陳伊秀提到，5日起北部、東北部因東北季風及降雨影響，高溫在5日白天就開始下降至約28、29度；各地低溫略降1、2度，約22至24度，中南部影響不大。

陳伊秀說，未來10天台灣都受東北季風影響；雖然南海至菲律賓東方海面的大低壓帶還在，但目前海面上沒有明顯的熱帶擾動發展。（編輯：管中維）1111002