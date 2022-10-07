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東北季風與對流旺盛影響 雙北基隆宜花注意大雨及豪雨

2022/10/7 10:31（10/7 10:36 更新）
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中央氣象局7日發布大雨、豪雨及大豪雨特報，宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨發生的機率。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社記者余曉涵台北7日電）受到東北季風及對流發展旺盛影響，為台灣帶來強烈降雨，中央氣象局今天對5縣市發布大雨、豪雨及大豪雨特報，並提醒北部及東部民眾要特別留意。

中央氣象局發布大雨、豪雨及大豪雨特報，東北季風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨發生的機率，花蓮縣地區及台北市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸及新北市山區有局部大雨，注意坍方、落石及溪水暴漲。

大雨地區為基隆市、新北市；豪雨地區為台北市、花蓮縣，大豪雨地區宜蘭縣。

根據氣象局觀測，宜蘭降下大雨，從今天凌晨0時起，截至上午10時，宜蘭冬山鄉的累積雨量已經破300毫米；宜蘭南澳及員山累積雨量也都破200毫米。（編輯：陳政偉）1111007

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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