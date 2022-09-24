中東因暖化變更熱 金字塔等文化遺產瀕危

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（中央社柏林23日綜合外電報導）氣候變遷導致中東地區變更熱的速度快於世界其他地方，這也代表當地古代金字塔、城堡等文化遺址瀕危程度較他處更高。

建於4300年前的巴比倫曾為世界最大城，擁有傳奇的巴別塔（Tower of Babel）及傳說中的空中花園。1980年代起伊拉克陸續在舊遺址重建城市，投資修復和新建建築，2006年聯合國與伊拉克計劃修復巴比倫成為文化中心，2009年當地政府對遊客開放遺址。

德國之聲（DW）指出，但位於今日伊拉克南部的巴比倫卻出現崩解，包括為複製歷史原貌而建的一些建物外牆正脫落，一些曾受遊客歡迎的建物變得太危險而無法進入。

倫敦大學學院（UCL）古中東史教授羅布森（Eleanor Robson）過去10年每年總要造訪伊拉克一些世界遺產好幾回。他說先是多年來地下水滲出，接著又是極為乾熱的夏季，導致建物崩壞。

羅布森說：「今年5月我花一整天與世界文化遺產基金會（WMF）伊拉克分會的人訪視巴比倫，情況糟透了，當地人就這樣眼睜睜看著現地在眼前崩解。」

2019年起被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界文化遺產的巴比倫，並非中東唯一受氣候變遷衝擊的古蹟。

埃及因沙塵暴與旱澇，包含金字塔在內許多古蹟石頭受高溫與潮濕夾擊而變色、龜裂。更頻繁的野火、空污、土壤鹽化和海平面上升則帶來更多威脅。

在約旦，擁有2300年歷史、以建於崖壁聞名的彼特拉（Petra）古城，部分結構也因土石滑落頻率有增加之虞而瀕危。

在利比亞，部分舊城區入列世界遺產的綠洲古鎮加達美斯（Ghadames），也因主要水源乾涸瀕危，居民因當地植被枯竭紛紛離開，其他一些海岸線周邊的世界遺產則因海平面上升處於危險。

德國「馬克斯普朗克化學研究所」（Max Planck Institute for Chemistry）與賽普勒斯研究所（Cyprus Institute）研究團隊本月發布的一份報告顯示更糟的還在後頭。報告結論是中東與地中海東部的暖化速度，幾乎比全球平均快2倍，也比世界其他人居地帶快。

這代表在中東的古城堡、金字塔與其他上古遺址比以往任何時候都更易受環境變化威脅。

賽普勒斯研究所專精考古與文化遺產的副教授巴凱茨（Nikolas Bakirtzis）說：「在中東的世界遺產瀕危程度，無疑高於在歐洲者。」

巴凱茨表示，中東的世界遺產瀕危程度更高除因當地變熱速度更快，另一重大原因是區域許多國家把古蹟保存與維護列為次要，優先去應對政治、經濟危機甚至戰爭。（譯者：陳亦偉）1110924