巴西亞馬遜雨林8月火災逾3萬起 12年來同期最糟

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巴西國家太空署表示，旗下衛星今年8月記錄到雨林發生3萬3116起火災，而去年同期為2萬8060起。圖為8月31日亞馬遜地區火災。（法新社）

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（中央社里約熱內盧1日綜合外電報導）巴西官方今天公布的資料顯示，亞馬遜地區今年8月發生的森林火災是2010年以來同月份最嚴重，比一年前增加了18%。

巴西雨林是減緩全球暖化的關鍵。法新社報導，巴西國家太空署（INPE）表示，旗下衛星今年8月記錄到雨林發生3萬3116起火災，而去年同期為2萬8060起。

巴西國家太空署表示，單在8月22日就記錄到至少3358起火災，這是自2007年9月以來最高的單日數字。

這個數字幾乎是2019年8月10日「烈火日」（Day of Fire）紀錄的3倍；當時農民合作推動一項計畫，在北部巴拉州（Para）大量焚燒被砍伐的雨林，灰色濃煙一路飄到2500公里外的聖保羅（Sao Paulo），全球紛紛譴責當地燒掉地球最重要資源之一的行為。

今年1月至8月，巴西國家太空署記錄了4萬6022起火災，比2021年同期增加16%。

8月通常是巴西旱季發生火災最頻繁的月份。2010年8月，亞馬遜地區發生了4萬5018起火災，此後沒有一個8月的火災次數超過這個數字。

2010年之後，所有最糟糕的8月份數字都出現在極右翼現任總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的4年任期內，2019年有3萬900起；2020年有2萬9307起；2021年有2萬8060起；2022年有3萬3116起。波索納洛還希望在下月大選中爭取連任。

世界自然基金會（WWF）巴西分會的納波里塔諾（Mariana Napolitano）說：「火災數量在過去4年不受控制地增加，與森林砍伐惡化密切相關。」

專家們說，火災主要是因農民非法開墾林地、焚燒植被而引起。

巴西目前的森林砍伐情況也是歷來最糟糕，今年上半年已損失約3988平方公里，這是自巴西國家太空署Deter衛星監測系統自2016年開始收集資料以來的最高紀錄。

波索納洛力挺農業企業，在他執政期間，亞馬遜森林遭到大幅破壞，他也因此面臨國際批評聲浪，但他一向予以駁斥。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1110902