巴基斯坦世紀大洪災 形成100公里寬巨大內陸湖泊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社伊斯蘭馬巴德31日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）報導，最新衛星圖像顯示，巴基斯坦面臨空前洪災，使得當地印度河暴漲，在巴國信德省部分地區形成一個100公里寬的巨大內陸湖泊。

巴基斯坦大片地區目前正泡在水中，聯合國（UN）官員形容一場有如「吸了類固醇的雨季」，在巴國帶來有記憶以來的最大降雨及洪災，從6月中旬至今已造成1162人死亡、3554人受傷及3300萬人受災。

美國國家航空暨太空總署（NASA）MODIS衛星感應器在8月28日拍攝的最新照片顯示，由於豪雨加上印度河（Indus River）暴漲，巴基斯坦南部信德省（Sindh）有大片地區浸在水中。

在衛星照片中央有一個深藍色區塊，顯示印度河滿溢及淹沒的地區約達100公里寬，原本是農田的地方如今成為了巨大內陸湖泊。

巴基斯坦氣候變遷部長芮曼（Sherry Rehman）最近表示，巴國部分地區「有如一片小型海洋」，在這場洪災結束時，國內可能還有4/1或3/1的地方泡在水中。（譯者：陳正健）1110901