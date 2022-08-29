巴基斯坦洪災增至1061死含數百童 當局向國際求援[影]

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6月中旬以來，巴基斯坦的暴雨和洪水造成至少1033人死亡，其中包括348名孩童，另有1527人受傷。圖為28日巴基斯坦民眾涉水行走。（路透社）

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（中央社伊斯蘭馬巴德29日綜合外電報導）根據巴基斯坦國家災難管理局今天公布的死傷統計，自6月以來季風暴雨引發洪災造成的死亡人數增至1061人，當中包括數百名孩童，當局已向國際社會求援。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，官員昨天說，自6月中旬以來，巴基斯坦的暴雨和洪水造成至少1033人死亡，其中包括348名孩童，另有1527人受傷。

根據法新社消息，巴基斯坦國家災難管理局今天說，過去24小時有28人罹難，但有關當局仍在試圖抵達北部山區對外聯繫中斷的村莊。

官方表示，今年季風降雨和洪水影響超過3300萬人，大約相當於巴基斯坦總人口的1/7，將近100萬間房屋全毀或嚴重受損。

「每日郵報」（Daily Mail）和天空新聞網（Sky News）等媒體報導，網路影片顯示，位於巴基斯坦北部旅遊勝地卡蘭（Kalam）的地標「新蜜月飯店」（New Honeymoon Hotel）26日被史瓦特河（Swat River）洪水襲擊，瞬間崩塌，所幸飯店遵守政府指示提前疏散旅客和工作人員，無人傷亡。

巴基斯坦外交部長比拉瓦爾．布托．札達里（Bilawal Bhutto-Zardari）昨天在路透社訪問中說，巴基斯坦需要財政援助，以因應「勢不可當」的洪水災情。

他還表示，希望國際貨幣基金（IMF）等國際金融機構將經濟餘波納入考量。

他說：「顯然這將對整體經濟狀況產生影響。」（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1110829