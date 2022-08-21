紐西蘭豪雨成災 南島部分地區維持緊急狀態

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（中央社威靈頓21日綜合外電報導）紐西蘭連下4天大豪雨，當局衡量重災區南島（South Island）災損情況的同時，今天決定維持當地部分飽受洪水影響地區的緊急狀態。

路透社報導，上週島上北部和中部地區的降雨，迫使500多人撤離家園，部分住宅已不堪居住。

南島北端城市納爾遜（Nelson）災情最為嚴重，但北島一些城鎮也在洪水影響下，對外聯繫遭切斷，道路和住宅被水淹沒。

納爾遜周邊地區有關單位表示，所幸並未發生重大天候事故，也未連夜疏散民眾。

緊急事故管理官員說：「我們任務艱鉅，檢查土石穩定度的工作比檢查洪水更為複雜。」

紐西蘭氣象局（MetService）在官網表示，極端天氣情況雖已放緩，但仍保留對南島塔斯曼（Tasman）西部和峽灣（Fiordland）地區的豪雨警報。

國家緊急事故管理署官員表示，在考慮目前天氣下，馬堡（Marlborough）、西岸大區（West Coast）和納爾遜-塔斯曼（Nelson-Tasman）將持續維持緊急狀態。

管理署在網站上說：「請遵從地方當局指示疏散…若有民眾感到不安全，請自行撤離。」（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110821