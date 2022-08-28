巴基斯坦洪患3000萬人受災 北部橋斷數萬人逃難

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（中央社白夏瓦／喀布爾27日綜合外電報導）巴基斯坦各地洪水為患，快速上漲的河流今天沖毀北部一座主要橋梁，數以萬計民眾逃離家園。

路透社報導，北部開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）山洪爆發，造成喀布爾河（Kabul River）河水高漲，一夕間沖毀大橋，導致部分地區道路中斷。

災難官員表示，由於擔心河岸周圍淹水，查薩達（Charsadda）地區約有18萬人逃離家園，有些人帶著牲畜在公路上過夜。

巴基斯坦氣候變遷部長表示，過去幾週歷史性的季風降雨和洪水影響超過3000萬人，他說，這是「氣候引發的史詩級人道主義災難」。

今年雨季破紀錄的降雨量對巴基斯坦帶來「史詩級災難」。圖為7月巴基斯坦民眾在被洪水淹沒的街道上艱難前行。（安納杜魯新聞社）

軍方加入國家級和省級救災工作，陸軍參謀長巴吉瓦（Qamar Javed Bajwa）今天並視察南部遭豪雨侵襲的俾路支省（Balochistan）。

巴吉瓦表示：「巴基斯坦人民是我們最優先的考量，在此艱困時期，我們會不遺餘力協助他們。」

巴基斯坦領導階層訴諸國際請求協助，並打算發起國際募款。外交部表示，土耳其已派出小組協助救災。

巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）視察災區後推文說：「受災規模比估計得大。」

法新社報導，根據巴基斯坦國家災難管理局（National Disaster Management Authority, NDMA）今天公布的統計結果，自6月以來，季風降雨釀成洪患所造成的死亡人數已達到1033人。

巴基斯坦國家災難管理局說，過去24小時已有119人喪命，而影響超過3300萬人的豪雨仍繼續肆虐巴國部分地區。

鄰國阿富汗中部和東部同樣洪水為患，塔利班（Taliban）政府也呼籲各界伸出援手。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110828