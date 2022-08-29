中國華西旱澇急轉風險大增 川渝以防汛四級應急

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（中央社台北29日電）中國經歷60年來最強高溫，旱情嚴重，中國國家應急管理部昨天稱，華西地區將轉為多雨，部份地區雨量較往年同期多2倍以上，旱澇急轉風險大增，已對四川及重慶啟動防汛四級應急響應。

中國國家應急管理部28日通報，據氣象部門預測，未來10天華西地區持續多降雨，累計降雨量將由前期顯著偏少轉為較常年同期偏多4成至1倍，局部地區偏多2倍以上，可能發生旱澇急轉。

7月以來，陜西、甘肅、四川、重慶等4省分大部份地區持續高溫乾旱，土壤失水疏鬆或結塊硬化，遇強降雨致災風險增大。

根據「國家防汛抗旱應急預案」有關規定，中國國家防總決定在維持陜西、甘肅防汛四級應急響應基礎上，於28日下午6時針對四川、重慶啟動防汛四級應急響應，督促陜甘川渝等4省分嚴防旱澇急轉，保障人民生命財產安全。中國國家防總辦公室派出2個工作組指導協助地方做好防範應對工作。

中國國家防總辦公室、應急管理部強調，要做好山洪地質災害、中小河流洪水等災害防範工作，提前果斷轉移危險區地民眾，以及堅持防汛抗旱兩方面的工作，旱情未解地區要繼續加強水源統籌，在確保防洪安全前提下，充分利用雨洪資源，確保人民飲用水安全及保障秋糧灌溉用水需求。

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央視網解釋，「旱澇急轉」是指在前期無降水或降水偏少且已出現旱情的情況下，緊接著在短期內發生高強度降水並形成洪澇的氣象情況。由於先前乾旱影響流域內的植物及雨水下滲等，在同樣的降雨總量下，旱澇急轉帶來的洪水往往更快更猛，也更容易造成災害。

持續的高溫乾旱使土壤失水疏鬆或結塊硬化，另外大氣能量積存大，稍有擾動極易出現強對流天氣和集中短時強降雨，所以旱澇急轉極易引發山洪爆發及多種極端災害，也給水旱災害防禦帶來極大挑戰。（編輯：陳沛冰/李雅雯）1110829