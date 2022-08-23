乾旱洪水夾擊 美國家公園爆猛烈山洪沖走健行者

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（中央社洛杉磯22日綜合外電報導）極端氣候發威，美國西部地區旱象嚴重，猶他州、德州和新墨西哥州週末卻降下豪雨，迫使數百人撤離，一名健行者在國家公園被暴洪沖走，迄今下落不明。

德州部分地區今天因豪雨嚴重受創，氣象預報顯示，美國南部地區本週將降下更多雨水。

洶湧暴洪19日席捲猶他州齊昂國家公園（Zion National Park）以紅色岩石峭壁和高聳峽谷聞名的狹縫地區（The Narrows），沖走安尼何特立（Jetal Agnihotri）等徒步旅行者，國家公園官員表示，今天仍在尋找失蹤者的下落。

美國國家公園管理局（National Park Service）表示，突如其來的洪水將一名受傷的徒步旅行者沖到距離數百公尺的下游處，而其他人則被困住，直到國家公園管理人員前來營救。

在新墨西哥州的卡爾斯巴德洞窟國家公園（Carlsbad Caverns National Park），約有200人被上漲水位困住數小時後被迫撤離，所幸無人受傷。

法新社報導，豪雨侵襲受旱災影響的西南部地區，短時間內降下數十毫米雨量，引發山洪。

「紐約時報」援引一名發言人的話說，猶他州摩艾布（Moab）市區被雨水淹沒，泡在近一公尺深的水中，洪水夾雜許多垃圾和倒塌的樹木流經各處，還有3個地區河水氾濫。

此外，影像畫面顯示，亞利桑那州有一輛校車卡在高漲的水中動彈不得，而車上學童順利獲救。

美國國家氣象局（NWS）表示，德州北部本週料將降下多達177毫米的雨量，密西西比州部分地區預計也將受到影響。

國家氣象局說，儘管樂見降雨舒緩旱象，但在城市地區和排水不暢的地方，仍有可能出現暴洪。

當局今天對達拉斯（Dallas）周邊地區發布山洪暴發警告，氣象預報警告路況會很艱難，影像畫面顯示，有車輛在夜間行駛時被洪水淹沒。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1110823