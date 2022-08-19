中國連續30天紅色高溫 南方乾旱北方多雨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日電）中國中央氣象台今晨繼續發布高溫紅色預警，這是自7月21日以來的連續第30天，預估這波破紀錄熱浪還要持續到25日。連續高溫下，中國大陸卻出現南方乾旱、北方多雨的反常現象。

據中國中央氣象台通報，過去一個月，攝氏35度以上的高溫天氣覆蓋大陸450萬平方公里的面積，大範圍極端強高溫炙烤川渝、江南等地，杭州、南昌、上海、福州、重慶、長沙等地的高溫日數超過25天，超過200個國家觀測站突破最高氣溫歷史極值，重慶北碚氣溫達到45度。

持續的高溫少雨引發多地出現乾旱，中國中央氣象台昨天發布今年第一個氣象乾旱黃色預警。

通報指出，7月1日以來，江南、江淮、江漢及川渝等地降水偏少，氣溫偏高，高溫天氣持續時間長、極端性強，氣象乾旱迅速發展。

監測顯示，8月18日，江蘇南部、安徽南部、湖北西部、浙江大部分、江西、湖南、貴州大部、重慶、四川大部分、西藏中東部等地存在中度及以上氣象乾旱，局部地區特旱。

據通報，未來3天，南方大部地區仍將維持高溫少雨天氣，氣象乾旱將持續發展。預計本輪高溫將持續到25日，26至27日，南方地區的高溫範圍減小、強度有所減弱。

正值夏季汛期，中國大陸卻呈現南方乾旱，北方多雨的反常現象。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

據通報，大陸北方昨天出現較大範圍的降雨，多地出現大雨或暴雨；天津、河北唐山和秦皇島、遼寧葫蘆島、四川綿陽和阿壩局地大暴雨，河北唐山灤州市和秦皇島盧龍縣局地特大暴雨（266至330毫米）；上述地區最大小時降雨量30至60毫米，局部地區80毫米以上。

預計今天白天到夜間，北方本輪降雨接近尾聲，黑龍江東北部、吉林東南部、遼寧東北部、山東半島、江蘇北部等地的部分地區有中到大雨，其中，黑龍江東北部、江蘇北部等地局地有暴雨。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1110819