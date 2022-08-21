極端氣候下北半球大河乾涸 水庫變死池桶屍見天日

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）缺雨和熱浪導致美國、歐洲、亞洲、中東河水枯竭。北半球大河裸露河床可步行通過、水庫變「死池」，連二次大戰遺留炸彈都因而出土，甚至還有數十年後終得見天日的「桶屍」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，人為造成的氣候變遷在全球持續引發極端天氣，受影響的不只是河流本身，仰賴河流提供飲水、灌溉、能源、河運的人類也自食其果。

河流長度和寬度不斷萎縮，北半球6條河流今夏諸多河段河床裸露，有些乾到幾乎無法通航。

●美國科羅拉多河

美西歷史性乾旱幾乎沒有減弱跡象，科羅拉多河（Colorado River）岸日益乾涸、河道變窄。這條河流仰賴美國其中兩座最大水庫維持流量、確保河岸平原生機。政府已經強制實施截斷供水措施，並且要求各州採取額外行動計畫。

其中一座水庫米德湖（Lake Mead）水位持續朝水壩無法對下游放水的「死池」狀態在下降。米德湖水位自從2000年以來就呈現下降趨勢，2020年以來這種情況更加明顯，過去一年甚至降到出現包括桶裝人類遺骸等瘋狂發現的程度，疑為數十年前遇害的人。

7個州和墨西哥部分地區共約4000萬人仰賴科羅拉多河水提供飲用、灌溉和發電，缺水危機後果非常嚴重。

●中國長江

長江多條支流極度乾燥。中國已經發布9年來首見的全國乾旱警報，熱浪更是60年以來最長的。

長江日益枯竭已經造成巨大影響，水力發電占擁有8400萬人口的四川省電力裝置容量約80%，其中大部分仰賴長江。隨著水流放緩，發電量已然縮減。地方當局下令所有工廠停工6天。該省降雨降至以往一半，據國營新華社報導，一些水庫已經完全乾涸。

●歐洲萊因河

發源於瑞士的萊因河（Rhine River）經德國、荷蘭後一路流向北海（North Sea）。但是此一歐洲航運要道正經歷一場夢魘，部分河床裸露，意味試圖通行的船隻得繞過重重障礙，整體通航過程為之減緩。

萊因河不同河段水位不同，德國法蘭克福（Frankfurt）以西的考布市（Kaub）水位已降至32公分。船公司通常認為萊因河水位低於40公分就無法通航。低水位將導致船運成本更昂貴，而這些將會轉嫁給消費者。

●義大利波河

橫穿義北的波河（River Po）往東流進亞得里亞海（Adriatic Sea），水源來自阿爾卑斯山（Alps）冬雪和春季豪雨。這條河通常只擔心出現毀滅性洪水，現在卻因義北冬季乾燥，幾乎沒有雪水，春、夏兩季也變乾，使得當地陷入70年來最嚴重乾旱。波河水位甚至低到最近還發現一枚第二次世界大戰時期的炸彈。

波河是數以百萬計人生計之所繫，其中大部分是在農業方面，沿岸生產約30%義大利糧產，諸如帕馬森起司等義大利知名出口品就產自當地。

●法國羅亞爾河

羅亞爾河（Loire River）撐起生產舉世數一數二知名紅酒的法國葡萄園山谷，它綿延600英里，被認為是法國最後一條野生河流，涵養整個山谷的生物多樣性生態系統，大部分受到聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）保護著。

這條河部分河道已經相當淺，甚至因為沒有下雨和極端高溫而乾涸，民眾可以步行過河。

在法國沙木爾（Saumur）上空拍攝的衛星圖像可以看到當地羅亞爾河段出現裸露河床的部分比河水還要多，山谷週圍土地大多呈棕色而且枯萎。一年前當地仍然蒼翠而且綠意盎然。為了確保擁有足夠水源冷卻沿河4座核能發電廠，當局正透過水壩對羅亞爾河放水。

●中東歐多瑙河

流經十國的多瑙河（Danube River）是中東歐重要運輸渠道。羅馬尼亞、塞爾維亞、保加利亞工人正在疏浚河道以確保船隻能夠通行。這條河流乾涸情況雖然沒有歐洲其他河流那麼嚴重，但諸如匈牙利等國觀光業高度仰賴多瑙河，已經感受到衝擊。

一些遊輪已經無法通過部分河段，甚至無法抵達匈牙利。由於河岸邊水位下降，許多河港已經關閉，仍然營運中的遊輪無法在正常路線上停靠。據匈牙利旅遊局指出，平均1600噸的船隻現在只能在不進行貨運的情況下航行當地河道。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1110821