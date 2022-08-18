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萊因河枯水警報未除 德國製造業敲警鐘

2022/8/18 07:29（8/18 08:14 更新）
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圖為9日一艘運輸船駛過德國賓根萊茵河部分乾涸的河床。（路透社）
圖為9日一艘運輸船駛過德國賓根萊茵河部分乾涸的河床。（路透社）
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（中央社記者林育立柏林17日專電）歐洲連月乾旱造成河川水位降低，衝擊德國經濟命脈萊因河的船運，業者警告枯水現象如果沒有改善，將衝擊生產和能源供應。

「德國工業聯盟」（BDI）副執行長洛施（Holger Lösch）表示，目前貨船即使能航行，裝載量也只能降到最低；由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、缺人等因素，鐵路貨運難以取代船運，業者正準備面對最糟狀況。

這個德國製造業最重要的利益團體示警，枯水期和低水位的現象如果沒有改善，供應鏈和生產將受到影響，化工和鋼鐵業遲早被迫關廠。

除了生產和貨物運輸受影響，萊因河低水位還會衝擊能源供應；德國工業聯盟警告，政府用煤炭取代天然氣的規劃，將因裝載煤炭的貨輪無法航行難以實施。

俄羅斯縮減對歐洲各國的天然氣供應，報復因侵略烏克蘭受到的制裁，導致德國今年冬天天然氣供應可能吃緊，政府和業者正苦思對策。

由於氣候變遷的長期影響，德國工業聯盟認為，這樣的枯水期未來可能成為常態，呼籲政府及早防範。

在連續數週的低水位後，萊因河水位未來可望稍微上升。

德國「萊因河水路和船運局」今天表示，由於氣象預報未來幾天將降雨，水位可望在下週末前上升50公分或更多；不過，這波降雨過後，水位又會下降，還不到解除警報的時候。

萊因河源於瑞士，經德國、法國從荷蘭出海，可說是歐陸運輸原物料和產品最重要的河川，德國內河運輸的貨品有7成經萊因河，堪稱德國經濟命脈。（編輯：郭中翰）1110818

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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