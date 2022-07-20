歐洲又熱又乾又急 能源危機雪上加霜

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（中央社記者田習如台北20日電）極端氣候衝擊歐洲的夏天，連帶減緩核能及再生能源產量、拉升夏季電價，使得俄烏戰爭帶來的能源危機更形惡化。在歐盟正敦促各國提前做好過冬計畫的此刻，怎麼過完這個夏天可能更急迫。

歐盟執委會（European Commission）預計在今天提出具體的能源「安全過冬」計畫，媒體提前披露的大方向是要求各成員國提早開始節能、多儲備能源留到冬天再用。不過，此時破記錄的熱浪和乾旱正在歐洲多處發生，使得歐盟的計畫更加困難。

根據「布魯塞爾時報」（Brussels Times）報導，最近比利時的單日批發電價漲到每兆瓦/小時（MWh）408歐元，晚間8到9點的高峰單價更達680歐元（約新台幣2萬元），而去年12月單價還不到300歐元。法國電費今夏也已漲到486歐元/MWh。

原因除了熱浪來襲使冷氣用電需求大增，還有風速變緩使風力發電不足、乾旱讓水力發電沒水用，連法國的部分核電廠也因為必需的冷卻水「太熱」而停擺，結果，原本與再生能源接力發電的天然氣電廠運作時間只好延長。

歐盟早在俄烏戰爭初期就要求各國提高天然氣儲備量，在冬天前把庫存拉高到需求量的80%，以因應俄羅斯對歐洲天然氣斷供風險，但成效不彰。雖然俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天表示將會履行天然氣供應義務，但歐洲人恐怕不會太放心。

「布魯塞爾時報」透露歐盟將發布名為「儲存瓦斯好過冬」（Save gas for a safe winter）的計畫，要求成員國開始減少15%的瓦斯用量，並對企業分散電力來源提出指引。

美國政治新聞網站Politico指出，歐盟的節能計畫可能遭到產業界和部分國家的阻礙。例如化工業者主張他們的產品對消費者至關重要，不該被推到節能的第一波前線，「化工業沒有天然氣可用，等於沒有化學品可製造酵母，等於沒有酵母可生產麵包，」一位化工界遊說業者告訴Politico。

波蘭、西班牙、葡萄牙等較少依賴天然氣的歐盟國家，也可能不願配合降低燃氣量，以免減產打擊製造業競爭力。

Politico引述波蘭氣候部長莫斯可娃（Anna Moskwa）：「我們反對實施強制（天然氣）減量目標，（歐盟的）團結機制不應導向降低任何成員國的能源安全。」

匈牙利也使歐盟執委會傷腦筋。上周匈牙利政府宣布國家能源緊急狀態，打算自8月起禁止天然氣出口到其他國家，打亂了歐盟要求各國天然氣管線連接、互通有無的團結方案。

歐盟能源事務執行委員席姆森（Kadri Simson）批評，「個別國家限制天然氣跨境流通的行為，只會使目前天然氣市場的問題更惡化。」

危機來時，若歐盟國家自掃門前雪，確實可能弱化集體採購、分配的效率，讓天然氣市場價格更高。而這場能源抗戰除了考驗歐盟團結，也考驗財力。

彭博（Bloomberg）能源專欄作者布拉斯（Javier Blas）估算，在先不考慮俄國全面斷供天然氣、也不考慮今冬可能極端寒冷之下，歐洲各國政府挽救能源市場的總開銷將達到2000億歐元（約新台幣6.1兆元）。

這包括政府出資救援瀕臨破產的能源業者，例如德國對俄天然氣最大買家Uniper SE近日尋求政府紓困，開價100億歐元；陷入財務危機的法國電力公司EDF可能國有化，代價80億歐元。還有補貼平民電費，例如英國今年上半年限制電價上漲，就相當於拿出91億英鎊（約新台幣3268億元）補貼。

「結果，若不是消費者先付出高昂的電力和瓦斯費，就是納稅人最後要為政府對能源企業的紓困埋單。」布拉斯斷言。（編輯：韋樞）1110720