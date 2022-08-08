熱浪讓河床乾到見底 義大利波河赫見二戰未爆彈[影]

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（中央社義大利維爾吉廖鎮7日綜合外電報導）今夏肆虐歐洲的熱浪不僅帶來破紀錄高溫和烤焦的田野，義大利波河（River Po）也因乾旱水量超低，讓第二次世界大戰時期的炸彈現蹤。

軍事專家今天拆除這顆炸彈的引信，並進行安全引爆。

澳洲廣播公司（ABC）、路透社報導，這顆450公斤的炸彈是7月25日在鄰近曼特瓦（Mantua）的北部城鎮維爾吉廖鎮（Borgo Virgilio）附近發現。上校納西（Marco Nasi）表示，「因為乾旱導致水位下降，漁民在波河河床發現炸彈」。

清除炸彈並非易事。

軍方表示，為了進行這項行動，他們撤離附近約3000居民，關閉空域，附近水路、鐵公路交通也都因此暫停。

維爾吉廖鎮鎮長阿波提（Francesco Aporti）表示：「起初部分居民說不會撤離，但過去幾天，我想，我們說服了所有人。」

拆彈專家拆除這顆美製炸彈的引信，之後拆彈小組在警察護衛下，將炸彈移至約45公里外梅多萊（Medole）的1座砂石場，在那引爆炸彈。

軍方表示，炸彈內有240公斤炸藥。

義大利上月宣布波河周邊進入緊急狀態。波河是義大利最長的河流，波河流域農產占全國產量約1/3，波河目前正遭受70年來最嚴重的乾旱。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110808