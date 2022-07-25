熱浪來襲羅馬尼亞飆破40度 旱象嚴重作物銳減

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（中央社羅馬尼亞德勒格內什提夫拉什卡24日綜合外電報導）歐洲熱浪來襲，羅馬尼亞氣溫本週飆破攝氏40度，旱象嚴重，仰賴小塊農地耕種作物的81歲老婦柯里亞沙今天在炙熱高溫中跋涉15公里，前往南部的一座修道院參加祈雨儀式。

路透社報導，歐洲穀物出口大國羅馬尼亞高溫乾旱，數以百計村莊被迫實施限水措施，農作物收成銳減，農人叫苦連天。

羅馬尼亞東正教教會要求神職人員舉行傳統的祈雨儀式。柯里亞沙（Iulia Coleasa）與大約100人在南部吉爾求郡（Giurgiu）的潘多克拉托修道院（Pantocrator）一起祈雨。

她說，天氣從來沒有這麼糟糕過。

「在此之前，我沒見過這麼嚴重的乾旱。」

「我們有孩子，我們有牛。我們努力在園子裡種番茄，但它們都乾掉了，我們沒東西可吃。老天，給我們一些雨水吧，不要拋棄我們。」

羅馬尼亞2000萬人口中，有40%以上生活在農村地區，許多人靠著小塊農地的自給農業維生。羅馬尼亞在基礎設施方面有巨大的投資需求，包括道路、自來水和灌溉系統。

羅馬尼亞氣象局今天發布高溫警示，還說接下來可能會有暴風雨，但仍將維持異常高的氣溫。多瑙河（Danube River）目前水位比平時低3倍。

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在潘多克拉托修道院舉行祈雨儀式的賈斯帝尼安神父（Father Justinian）說：「乾旱時期相當殘酷，不僅對這個地方，對整個國家而言都是如此。」神職人員在修道院對面的麥田裡祈禱，附近的向日葵和玉米田已經乾枯。

炎熱高溫是全球暖化模式的一部分，科學家將其歸咎於人類活動。本月早些時候，教宗方濟各（Pope Francis）呼籲世界各國領導人注意氣候變遷、極端天氣和生物多樣性喪失引起地球「痛苦的吶喊」。（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）1110725