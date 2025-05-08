罷免廖先翔2階送件清點 罷團：裝訂瑕疵剔除170份
2025/5/8 16:23（5/8 16:51 更新）
（中央社記者趙敏雅新北8日電）罷免中國國民黨籍立法委員洪孟楷、廖先翔團隊今天到新北選委會送交第2階段連署書，其中，罷免廖先翔團隊表示，送件3萬6744份，查對中發現裝訂瑕疵，經整理剔除170份。
罷免洪孟楷（新北市第1選舉區選出）團隊、罷免廖先翔（新北第12選區選出）團隊分別於上午8時許、10時許將連署書送交新北市選舉委員會。
罷免洪孟楷領銜人方柏翔表示，收件超過5萬5000份，提交5萬4888份連署書，超過法定門檻3萬8764份，也突破安全門檻5萬份。
罷免廖先翔（新北第12選區選出）領銜人陳正敬說，送件3萬6744份，超過法定門檻2萬6512份，達成率近138.6％。
新北市選舉委員會各花約5個小時完成初步清點，宣布受理罷免洪孟楷團隊送件5萬4916份、受理罷免廖先翔團隊送件3萬6574份，清點後均將連署書裝箱送至儲藏室上封條。
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新北選委會副總幹事黃堯章受訪時說，清點過程中，罷免洪孟楷團隊再提出，因此最終受理份數增加；罷免廖先翔團隊送件中，部分未按照村里裝訂成冊，交由罷團現場自行整理。
罷免廖先翔團隊表示，新北選委會查對過程中，發現連署書有裝訂上瑕疵，經提醒後，現場修正、完成送件，接續等中央選舉委員會公告是否成案。（編輯：林恕暉）1140508
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