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高雄迎母親節 60覺民幹線公車10、11日女性免費

2025/5/8 16:16（5/8 16:51 更新）
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母親節將至，高雄市交通局攜手高雄客運推出一系列母親節相關活動，除有免費搭乘，還限量發送康乃馨。（高雄市交通局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年5月8日
母親節將至，高雄市交通局攜手高雄客運推出一系列母親節相關活動，除有免費搭乘，還限量發送康乃馨。（高雄市交通局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年5月8日
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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）迎接母親節，高雄市交通局攜手高雄客運推母親節快閃活動，女性乘客於5月10、11日可免費搭乘60覺民幹線公車，這2天上午將於科工館公車站發送限量康乃馨給搭公車的民眾。

交通局今天新聞稿指出，將與高雄客運一起推出母親節快閃活動，5月10、11日上午9時30分至上午11時30分於科工館公車站現場發送限量康乃馨，搭乘公車的民眾皆可索取。

此外，高雄客運也推出女性專屬福利，女性乘客於5月10、11日2天可免費搭乘60覺民幹線公車，邀請市民陪媽媽一起搭公車出遊、慶祝母親節。

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高雄客運並販售5月的假日限定「懷舊主題雙層巴士遊程套票」，內含搭雙巴遊港都、藍寶石大歌廳「秀場傳奇」故事展門票、限定版一卡通、下午茶飲品及高雄名產等，全票新台幣799元，母親節優惠預售699元。

交通局長張淑娟表示，為推廣公共運輸，今年搭配母親節及藍寶石大歌廳演唱會，以「高雄懷舊、記憶探尋」為主題，推出一系列行銷活動，這週末更將發送限量康乃馨，讓市民有個不一樣的母親節。（編輯：戴光育）1140508

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